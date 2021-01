Gira con una bici rubata e dei grimaldelli: fermato dalla Polizia e denunciato

E’ stato sorpreso dalla Polizia mentre era in sella ad una bici rubata ed aveva con sè anche dei grimaldelli: per questo motivo, è stato denunciato.

Il protagonista della vicenda, accaduta a Grosseto, è un cittadino marocchino di 37 anni.

Ieri sera, intorno alle 20.30, durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di furti e rapine, una Volante della Polizia è intervenuta in via Puglia, all’angolo con via Campania, dove era stata segnalata Ia presenza di un marocchino in possesso di una bicicletta rubata nel pomeriggio al legittimo proprietario.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo, che circolava con la bicicletta rubata, ed hanno ritrovato nel suo zaino, sedicente e sprovvisto di documenti di riconoscimento, uno scalpello ed altri arnesi atti allo scasso, dei quale non è stato in grado di giustificare il possesso, come non ha saputo motivare Ia sua presenza sul posto, nè iI possesso della bici.

Portato in Questura, dopo i controlli di rito, è emerso che l’uomo aveva alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di droga, nonchè false attestazioni sulla propria identità personale.

Al termine degli accertamenti, all’uomo sono stati sequestrati gli oggetti illecitamente detenuti e lo stesso è stato denunciato, in stato di libertà, per ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli, false dichiarazioni sull’identità personale e perchè irregolare sul territorio nazionale, mentre Ia bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.