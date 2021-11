Aggredisce un cacciatore che passa nel suo terreno: denunciato

È finita con una denuncia alla Procura della Repubblica di Grosseto la querela sporta da un uomo di Scansano che il 19 settembre, noto tra gli appassionati per essere la data che dà inizio alla stagione della caccia, si era recato nelle campagne del comune ,aremmano per una battuta in solitaria con il proprio cane.

I fatti si sono svolti nella frazione di Poggioferro, nei pressi della località “Il pago”, dove il cacciatore, attraversando un terreno di proprietà di un cittadino tedesco, si è visto dapprima aggredire a male parole e poi strattonare dal proprietario del fondo, il quale, afferrandogli il fucile che ancora era riposto nella propria custodia e tenuto a tracolla, aveva tra l’altro impedito al cacciatore di lasciare il luogo e recuperare il proprio cane.

Il cittadino tedesco, in aggiunta all’aggressione verbale e fisica ai danni del cacciatore, aveva anche scattato delle foto con il proprio cellulare, che erano state successivamente mostrate ad alcuni clienti di un bar di Scansano, dove, raccontando la sua versione della vicenda, aveva apostrofato il cacciatore come “ladro”.

Il cacciatore, dal canto suo, ha raccontato l’episodio ai Carabinieri della Stazione di Scansano: il fatto si è quindi evoluto in una denuncia per violenza privata e diffamazione a carico dello straniero: quest’ultimo infatti, con ogni probabilità erroneamente, ignorava che la fauna selvatica è considerata, nella legislazione italiana, “patrimonio indisponibile dello Stato” ed in nessun caso proprietà privata.

Dopo gli accertamenti svolti dai militari di Scansano, ora la denuncia è stata trasmessa alla procura di Grosseto.