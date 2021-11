Prende a calci e spacca fioriere di un’abitazione: denunciato adolescente

I Carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze un diciassettenne del posto, responsabile di aver danneggiato alcune fioriere posizionate all’esterno di un’abitazione.

Il fatto è avvenuto nel centro abitato di Arcidosso, diverse sere fa.

Il proprietario di casa , dopo aver udito dei forti colpi provenire dalla strada, si è affacciato, trovando il ragazzo che, con rabbia, stava prendendo a calci le sue fioriere, continuando nonostante gli inviti a smettere. Terminata la sua azione insensata, il 17enne si è allontanato senza dire nulla, per cui l’uomo è sceso in strada raggiungendo il ragazzo, a cui ha chiesto il motivo della sua azione. Il giovane però non ha dato alcuna risposta, né forse nemmeno ha rilevato la presenza dell’uomo che gli rivolgeva parola, andandosene per la propria strada e lasciando di stucco la vittima del danno. Quest’ultimo, il giorno dopo ha sporto denuncia, a carico di ignoti – non avendo mai visto il ragazzo – descrivendolo però sommariamente.

A partire dalla descrizione del giovane i Carabinieri di Arcidosso hanno avviato la dovute verifiche, orientandosi sin da subito verso un minorenne residente nel paese, già sospettato in passato di essersi reso autore di comportamenti analoghi. Ricostruita la rete di amicizie del giovane e monitorando alcuni profili social, i Carabinieri sono riusciti ad estrapolare infine alcune immagini del diciassettenne, che è stato così riconosciuto dall’uomo che ha sporto denuncia.

Il ragazzo è stato così denunciato in stato di libertà, per il reato di danneggiamento, alla Procura per i minori di Firenze.