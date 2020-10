Truffe on line: due persone denunciate dai Carabinieri

Due uomini, un italiano pluripregiudicato ed un cittadino del Bangladesh, sono stati denunciati per truffa in concorso dai Carabinieri della Tenenza di Arcidosso.

I Carabinieri hanno avviato le indagini a seguito della denuncia di una donna che aveva messo in vendita un casco su una piattaforma on line. La donna era stata contattata da un sedicente acquirente, il quale, attraverso un articolato raggiro, le aveva fatto eseguire due versamenti su un conto corrente. La donna infatti era stata convinta ad effettuare dei versamenti, credendo che successivamente avrebbe riscosso l’importo della vendita comprensiva dei versamenti da lei fatti, tramite un prelievo bancomat. La donna, quindi, seguendo le indicazioni telefoniche del truffatore, aveva versato di fatto 1.000 euro su un conto rivelatosi essere intestato ai truffatori.

I Carabinieri di Arcidosso, attraverso indagini bancarie, sono riusciti ad individuare e denunciare i due responsabili. Sono in corso altri accertamenti, in quanto è emerso che i due uomini, utilizzando una scheda telefonica e una carta ricaricabile a loro intestate e dedicate a simili truffe, avrebbero commesso reati analoghi anche in altre regioni d’Italia.