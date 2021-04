Controlli anti Covid e per la sicurezza stradale: tre persone denunciate, 13 multe dei Carabinieri

I controlli svolti dai Carabinieri di Follonica durante il fine settimana nell’ambito della circolazione stradale hanno fatto emergere come alcune pratiche scorrette si ripetano con una certa puntualità.

Tra questi, due uomini, fermati in circostanze diverse alla guida delle loro auto, sono risultati positivi all’alcol test, eseguito sul posto dopo che i militari avevano notato un comportamento visibilmente alterato da parte loro. Per entrambi, il tasso alcolemico è risultato superiore al limite consentito, più del doppio. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e è stata ritirata loro la patente di guida.

A Monterotondo Marittimo, invece, i militari hanno identificato un anziano del posto che, dopo aver urtato un altro veicolo, si era allontanato velocemente. I Carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile, che dovrà rispondere della fuga dopo l’incidente.

A Massa Marittima, la perquisizione personale e del veicolo eseguita a carico di un uomo appena uscito da un fitto bosco, ha permesso di ritrovate e sequestrare due involucri contenenti cocaina, acquistata verosimilmente per uso personale. Per quest’ultimo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.

Non sono mancate le sanzioni Covid, in tutto 13. Una su tutte: a Massa Marittima, un uomo residente in provincia di Livorno si è giustificato con i Carabinieri producendo un’autocertificazione nella quale dichiarava di essersi recato a trovare l’anziano padre. Quest’ultimo, sentito dai Carabinieri che hanno approfondito la vicenda, ha dichiarato invece di non vedere il figlio da circa 20 giorni.