Denunce alla Festa della castagna, i cantinieri: “Bicchieri usciti per errore, chiediamo scusa”

A proposito dell’episodio accaduto lo scorso weekend alla Festa della castagna di Arcidosso, sfociato in una denuncia che è stata sporta dai Carabinieri della Compagnia di Pitigliano per quattro “cantinieri” che avrebbero somministrato alcolici dopo l’1, contravvenendo all’ordinanza emessa dal Comune arcidossino, i quattro ragazzi chiedono scusa: “Ci scusiamo sinceramente – dicono – per aver mancato di rispetto alle forze dell’ordine che sono venute a controllare la nostra cantina e che stavano facendo solo il proprio lavoro”.

Per ciò che riguarda la somministrazione di alcolici dopo l’orario consentito che ha fatto scattare la denuncia, i cantinieri assicurano di aver rispettato l’ordinanza: “Noi – dicono – non abbiamo somministrato alcolici e se è uscito qualche bicchiere è perché è sfuggito al controllo dei responsabili”.

L’ordinanza comunale a cui hanno fatto riferimento i Carabinieri nel loro sopralluogo alla cantina e che vieta la somministrazione di alcolici dall’1 alle 6 e l’interruzione della musica alle 2 così come prevede la legge, che trova il suo fondamento nel buon senso e ha come scopo la sicurezza generale, è stata rispettata da tutte le cantine aperte per la manifestazione. Anche i quattro cantinieri sostengono dunque di aver rispettato le disposizioni e rinnovano le scuse se qualche bicchiere è uscito per errore, sfuggendo al controllo dei responsabili. Dal canto suo l’amministrazione comunale riconosce qualche difetto di comunicazione capillare dell’ordinanza fra Comune, Pro Loco e cantine.

In ogni caso, a parte questo marginale episodio, la Castagna in Festa, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno inondato le vie, i mercatini e le cantine preparate ad Arcidosso per l’occasione, non ha fatto registrare alcun episodio negativo, né di vandalismo, né di violenza. Tutto è filato liscio nella massima tranquillità e con grande soddisfazione e divertimento dei tantissimi partecipanti.

Gli organizzatori invitano dunque a partecipare al secondo weekend che sarà ricchissimo di iniziative, spettacoli, offerte enogastronomiche, musica e mercatini. Una grande festa collettiva che in ogni edizione cresce e si rinnova con proposte e iniziative attraenti per tutte le età e tutti i gusti.