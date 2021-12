Il Consiglio provinciale si è insediato: affidate deleghe ai consiglieri di maggioranza

Il nuovo Consiglio provinciale di Grosseto si è insediato oggi e il presidente, Francesco Limatola, ha prestato giuramento.

“Ora è importante iniziare subito a lavorare per le nostre comunità – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia –, non possiamo perdere un solo giorno. Il momento impone di mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze, rendere il personale provinciale in grado di dare il meglio di se stesso e riallacciare le relazioni regionali e nazionali utili per ottenere sostegni e finanziamenti. I nostri consiglieri sono tutti persone esperte e capaci e per questo motivo ho ritenuto opportuno e giusto renderli subito operativi affidando le deleghe e gli obiettivi. Tengo a ribadire fin da subito che il Consiglio dovrà essere collegiale e cioè sensibile a tutte le sollecitazioni da qualunque parte arrivino. Non esiste una separazione, infatti, tra i bisogni della popolazione e solo restando uniti riusciremo a dare il meglio di noi stessi per la collettività”.

Ecco le deleghe che il presidente ha affidato ai consiglieri di maggioranza:

Gianfranco Chelini : vicepresidente, pianificazione territoriale di coordinamento, sviluppo economico e sviluppo rurale, polo agroalimentare;

: vicepresidente, pianificazione territoriale di coordinamento, sviluppo economico e sviluppo rurale, polo agroalimentare; Valentino Bisconti : capogruppo, politiche sociali e alla persona, politiche dell’immigrazione, rapporti col volontariato e Protezione civile, rapporti col Consiglio provinciale, amministrazione trasparente e aree interne;

: capogruppo, politiche sociali e alla persona, politiche dell’immigrazione, rapporti col volontariato e Protezione civile, rapporti col Consiglio provinciale, amministrazione trasparente e aree interne; Elena Nappi : turismo e Brand Maremma, riserve naturali e aree protette, ambiente e agricoltura, caccia e pesca, sistemi informatici e riduzione Digital Divide, Polizia provinciale;

: turismo e Brand Maremma, riserve naturali e aree protette, ambiente e agricoltura, caccia e pesca, sistemi informatici e riduzione Digital Divide, Polizia provinciale; Andrea Benini : programmazione e lavori pubblici, strade e trasporti, politiche per la sicurezza e la legalità, patrimonio e politiche energetiche;

: programmazione e lavori pubblici, strade e trasporti, politiche per la sicurezza e la legalità, patrimonio e politiche energetiche; Cecilia Buggiani: edilizia scolastica, programmazione della rete scolastica provinciale, politiche del lavoro, formazione, politiche giovanili e di genere, pari opportunità, sport, cultura.

Il presidente Francesco Limatola ha riservato per se: personale e bilancio, politiche comunitarie e fondi europei, Pnrr, progetto “Provincia casa dei Comuni”, società partecipate e Fondazione Polo Universitario.