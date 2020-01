Da Tokyo a Manciano per imparare a promuovere i piccoli villaggi

Dal palazzo del governo metropolitano di Tokyo al Comune di Manciano per comprendere la vita sociale, economica e turistica dei piccoli borghi in Italia.

Dopo Tarquinia, Sorano e Semproniano, una delegazione della Città metropolitana di Tokyo ha incontrato ieri l’amministrazione comunale di Manciano, la quale ha dato il benvenuto ai rappresentanti comunali giapponesi delle finanze e del turismo.

L’obiettivo dell’incontro è stato conoscere come poter rivitalizzare le città e i villaggi esterni di Tokyo, come la regione Tama (West Tokyo) e le Isole Tokyo, prendendo spunto dal borgo di Manciano e delle sue frazioni.

“Le caratteristiche del territorio di Manciano – spiega l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – sono state illustrate alla delegazione che è in visita in Italia per comprendere come poter valorizzare le aree periferiche di Tokyo, contraddistinte da una bassa densità di popolazione e dalle grandi distese boschive. Aree che hanno la necessità di essere rivitalizzate dal punto di vista economico, sociale e turistico. E così, abbiamo presentato i grandi tesori del nostro territorio: dalle eccellenze enogastronomiche al lavoro delle piccole e medie imprese; dalle risorse naturali delle acque termali agli itinerari turistici da percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta. Abbiamo fatto presente alla delegazione giapponese che il motore di tutto il nostro territorio è il turismo, che si trasforma in opportunità economica per i suoi abitanti”. I

rappresentanti del Comune di Tokyo hanno preso appunti sul “sistema” adottato dalle istituzioni mancianesi per promuovere i modelli esistenti e consolidati. “Chi vive nelle grandi e frenetiche città – continua Bruni – ha il desiderio di rifugiarsi in paradisi naturali. I villaggi giapponesi vicini a Tokyo potrebbero fungere da rifugio naturale o da una sorta di ritiro, potrebbero essere esaltate le tradizioni culturali e culinarie di quelle aree, potrebbero essere promossi dei progetti per un turismo sostenibile, in nome dell’ambiente, nel rispetto di scelte ecocompatibili. I giapponesi erano molto interessati a scoprire il circuito dei Borghi più belli d’Italia, di cui fa parte Montemerano, e sono rimasti affascinati dai nostri paesi, dalle nostre tradizioni e dal futuro che ci aspetta”.

Erano presenti all’incontro anche l’assessore Giovanni Riva e il consigliere Vanni Checcacci.