Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe), col patrocinio del Comune di Grosseto e in collaborazione con il Comitato provinciale grossetano, ha organizzato un pomeriggio di studio e formazione rivolto agli operatori dei Servizi demografici su temi d’attualità per ciò che riguarda la materia di Anagrafe. Il convegno si è svolto alla Sala convegni delle Casette Cinquecentesche, alla Fortezza Medicea – Cassero Senese.

“Quello della formazione è un momento fondamentale – chiariscono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Cerboni -, e riteniamo che lo sia in particolar modo quando si parla oggi di Servizi demografici. È con grande piacere che abbiamo accolto il convegno di Anusca nella nostra città, per un momento formativo dall’importanza basilare. Occorre porre decisa attenzione oggi alle tematiche discusse: non è possibile trascurare un fenomeno di portata ormai marcatamente extraterritoriale, che interessa l’intero nostro continente e non solo, quello dei flussi migratori. Questo ci impone delle ineluttabili riflessioni dal punto di vista etico e sociale, e il legislatore è chiamato a riconsiderare aspetti, logiche, norme che per quanto riguarda la sfera anagrafica potevano essere considerate ormai in una certa misura standardizzate. È una sfida stimolante dal punto di vista legislativo dunque, e anche per le amministrazioni: in questo la formazione del personale gioca un ruolo fondamentale, ed alla luce dei nuovi fenomeni mondiali è diventata un’impellenza che con soddisfazione registriamo percepita, per garantire un servizio al cittadino professionale, completo e sintonizzato con le nuove dinamiche sociali globali”.

Il programma del pomeriggio si è così strutturato: alle 14.30, il convegno si è aperto con il saluto delle istituzioni comunali. In seguito è cominciata la seduta formativa, arricchita dagli interventi dell’esperto di Anusca Romano Mainardi. I temi toccati sono stati: