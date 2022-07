Debutta il profilo Instagram di Autolinee Toscane: protagonisti saranno i bus

Immaginate lo sguardo di una farfalla che sorvola i continenti nel breve arco della sua vita. E immaginate che questo sguardo venga catturato da un artista della fotografia come Lucas Foglia. E ancora, che questo sguardo si trasferisca dalla carta fotografica al supporto digitale di un profilo Instagram e che infine si posi su un autobus di linea per continuare il suo viaggio…

È questo il tema del “Progetto 12X12” di Autolinee Toscane in collaborazione con il festival internazionale della fotografia “Cortona on the move”. Il progetto prevede il lancio del nuovo profilo Instagram di Autolinee Toscane, che per dodici mesi ospiterà le fotografie di dodici fotografi toscani, selezionati dal festival, oltre a Lucas Foglia. Il tema saranno il viaggio, il territorio, le persone e le storie che si incrociano dentro l’autobus, protagonista di questo racconto collettivo. Il lancio del profilo Instagram di Autolinee Toscane avverrà il 14 luglio a “Cortona on the move”, in contemporanea con la partenza della 12^ edizione del festival della fotografia.

I primi post sul profilo Instagram di Autolinee Toscane saranno alcune foto dell’artista Lucas Foglia, che saranno esposte sia a “Cortona on the move”, sia sugli autobus. Foglia è un fotografo che vive a Berkeley, in California. Espone il suo lavoro a livello internazionale in gallerie, festival e musei. Quest’anno è presente a “Cortona on the move” con “Constant Bloom”, il progetto che racconta il viaggio delle farfalle Painted Lady che percorrono la distanza più lunga mai documentata per una migrazione di farfalle: ogni anno volano tra l’Africa, il Medio Oriente e l’Europa fino a quando le loro ali si strappano o sbiadiscono. Foglia ha fotografato le farfalle in migrazione e ciò che ha immaginato possa essere il loro sguardo durante il volo. L’occhio del fotografo ha catturato, come quello della farfalla, terre diverse, migrazioni, paesaggi alterati dal cambiamento climatico. Nelle fotografie di Lucas Foglia, queste farfalle tracciano un collegamento tra persone diverse in luoghi diversi: sono una metafora del mondo interconnesso e della nostra responsabilità di prendercene cura.

“Constant Bloom” fa parte delle mostre ufficiali di “Cortona on the move”, ma non sarà visibile solo nelle location del festival: sarà una esposizione itinerante, “in viaggio” appunto. Dieci fra queste fotografie saranno esposte in formato su altrettanti autobus di Autolinee Toscane, sia all’esterno che all’interno, e viaggeranno assieme a loro dal 14 luglio fino al 2 ottobre 2022.

Successivamente, il profilo Instagram di Autolinee continuerà il suo racconto con altre fotografie di 11 artisti toscani emergenti, che verranno selezionati dal “Cortona on the move”. Ogni mese uno scatto diverso.

Grazie alla collaborazione con “Cortona on the move”, Autolinee desidera interpretare attraverso la fotografia una realtà in movimento, ma anche raccontare con storie inedite il territorio toscano attraverso una guida di eccezione: i bus del trasporto pubblico.

Il profilo Instragram di Autolinee Toscane si trova su https://www.instagram.com/at_toscana