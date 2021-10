Centenario della nascita di Norma Parenti: “De’ Soda Sisters” in concerto

Musica dal vivo con “De’ Soda Sisters”, giovedì 7 ottobre, alle 21, a Massa Marittima, nella ex sala consiliare in via Norma Parenti. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Norma Parenti promosse dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta”, e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei terzieri massetani e la Torre Massetana.

Le “De’ Soda Sisters” nascono a Rosignano Solvay nel febbraio del 2011. Il nome del gruppo è un ironico omaggio proprio a ciò che caratterizza Rosignano Solvay: il bicarbonato e le sue spiagge bianche. Il gruppo, tutto al femminile, vede l’unione di modi di fare e di dire della provincia di Livorno e di quella di Firenze con un vasto repertorio di vecchie canzoni anarchiche e popolari, appartenenti alla tradizione toscana e del sud Italia. Stornelli da osteria, filastrocche rivoltose, serenate d’amore, canti di lotta e melodie del passato. Una chitarra, un mandolino, una cigar box, le voci e strumenti percussivi ricavati da cucchiai, grattugie e tamburelli.

“De’ Soda Sisters” sono state le vincitrici del Premio Oltreterra Folkontest nel 2016 e del Premio Cantautorato al Premio Roberto Rizzini, Associazione Bogon Verona, nel 2018.

Informazioni e prenotazioni delle iniziative in programma per il centenario della nascita di Norma Parenti: cell. 320.0774402; 329.2637679; 320.0509585.