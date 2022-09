“Dilettando con Avis”: il giovanissimo batterista David Fusco vince l’edizione 2022

L’energia di un batterista di dieci anni strega piazza Dante.

Al piombinese David Fusco va il secondo trofeo “Natalino Galgani”, destinato al vincitore di “Dilettando con Avis – 2022”, la kermesse dedicata ai talenti il cui epilogo ha visto al secondo posto la cantante grossetana Benedetta Fanciulletti e al terzo il talentoso pianista autodidatta Jonathan Mazzei.

Questa, in estrema sintesi, è la cronaca di una serata, organizzata dall’amministrazione comunale di Grosseto, che ha visto il ritorno della finalissima nel luogo più prestigioso della città, sotto lo sguardo benevolo di Canapone.

Scacciato il maltempo che aveva funestato il primo pomeriggio, la serata è scorsa via con ritmo forsennato sotto la conduzione professionale, ma al contempo allegra e brillante, di Carlo Sestini e dei suoi compagni di palco, Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi, Vanessa Guadagno e dall’imitatore Andy Bellotti.

A salire sul podio più alto è stato il giovane David Fusco, con un’esecuzione perfetta alla batteria di “Burn” dei Deep Purple, strumento che ha iniziato a suonare fin dall’età di 3 anni per intuizione del nonno che, stanco di dover comprare di continuo le pentole, gli regalò la sua prima batteria.

Piazza d’onore per la cantante Benedetta Fanciulletti, che si è esibita proponendo la malinconica canzone di Chiara Galiazzo, “Nessun posto è casa mia”, alla quale è andato anche il premio speciale “Musica E’”, consegnatole da Francesco Ideaviva, presidente del Gruppo Ideaviva e co-founder del concorso nazionale “Musica è”, associato a Sanremo Giovani, che ha attribuito un voucher ai cantanti in gara.

Terza piazza per l’incredibile pianista pisano Jonathan Mazzei che, senza conoscere la musica, e suonando completamente a “orecchio”, ha interpretato con grande pathos un medley di brani di classica, pop e rock. A Mazzei la presidente della “Farfalla” Loriana Landi ha consegnato il premio speciale “Dino Seccarecci”, dedicato ai giovani talenti.

Gli altri premiati della finalissima sono stati Leonardo Macii, con il premio speciale “Miller Italia”, che ha cantato “Generale” accompagnandosi con la chitarra, e Discor-Dya and Vocal Sound (Chiara Vermigli, Andrea Montauti, Veronica Pietrangelo, Federica Centobuchi, Marta Balatresi e Giulia Mannarino), che hanno ricevuto la targa come vincitori del contest de Il Giunco.

A tutti i premiati il maestro Priscilla Occhipinti ha consegnato alcune delle sue più prestigiose produzioni a marchio Distilleria Nannoni.

“Complimenti al vincitore e a tutti i finalisti – ha detto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che hanno dimostrato qualità eccellenti nelle loro diverse discipline. ‘Dilettando con Avis’ ha confermato la sua fama mettendo in scena momenti artistici di livello e al contempo affrontando con leggerezza e simpatia il tema della donazione di sangue e plasma”.

“Ringrazio in primis l’amministrazione comunale di Grosseto per averci dato questa opportunità – è il commento di Carlo Sestini –, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il sostegno, ma anche tutti gli sponsor che continuano a supportarci da anni. Un grazie sentito a tutto il mio staff composto, tra gli altri, da Ilenia Garofalo, Orsola Vigorito, Samuele Cottini, Mario Fontani, Loriano Bartalucci, Massimo Fontani, Andrea Mersi, dalla MC Service, dai tecnici Alberto Guazzi, Gianluca Rallo, Caterina Guazzi, Filippo, Manfredi e Diego“.

Sedici le esibizioni in gara, costituite dai primi e secondi classificati delle sei tappe, dai primi tre posti della semifinale e dal vincitore del Contest del giunco.

Ecco nel dettaglio gli altri finalisti: Claudia Montignani, Anita Fedeli, News Dance, Due Gatti sul Sofà, Emily Kochy, Gaia e Jacopo, The Little Gym, Claudia Coli, Nora Valenti e Deborah Colonnesi.

La finalissima sarà trasmessa da Toscana Tv lunedì 12 settembre alle ore 23.20 e sabato 17 settembre alle ore 14.20, mentre su Siena Tv è prevista sempre per sabato 17 settembre, alle ore 21, e per domenica 18 settembre alle ore 13.