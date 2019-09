“Due racconti per una notte”: David Berti presenta il suo libro in biblioteca

Venerdì 27 settembre, alle 17.30, alla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano (in via XX settembre 79), si terrà la presentazione del nuovo libro di David Berti “Due racconti per una notte” (Effigi, 2019).

Interverranno il consigliere delegato alla cultura del Comune di Manciano, Andrea Caccialupi e l’editore Mario Papalini. Letture a cura dell’attrice Irene Paoletti.

David Berti vive e lavora a Grosseto. E’ membro del direttivo dell’associazione Letteratura e Dintorni. Il suo primo romanzo è “Black Out”, scritto con Gaetano Insabato e pubblicato da Innocenti nel 2016. Questa è la sua seconda opera di narrativa.