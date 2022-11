Fiaip presenta i dati del mercato immobiliare: la situazione in Maremma

Per il quarto anno consecutivo, il collegio regionale Fiaip (la Federazione degli agenti immobiliari professionali) ha presentato presso la presidenza della Regione Toscana a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare dell’intera regione Toscana relativamente al 2021 e al primo semestre 2022, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente nazionale della Fiaip Gian Battista Baccarini.

Quotazioni e statistiche per ogni singola provincia che mostrano come nel 2021 le compravendite sono aumentate del +35,5% sul 2020 e quindi una robusta inversione di tendenza che sancisce il forte ritorno di interesse degli investimenti nell’immobiliare, come prima casa o per investimento, con una sostanziale tenuta dei valori di mercato. Un trend positivo che si è protratto fino a tutto il primo semestre 2022, inserito nella presentazione dei dati per raggruppare un periodo di un anno e mezzo caratterizzato da un mercato omogeneo e similare. Da sottolineare, inoltre, che il mercato immobiliare in Toscana ha visto diventare particolarmente richieste alcune precise tipologie di immobili, infatti si cercano sempre più abitazioni con determinate caratteristiche importanti per una migliore qualità della vita, come la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi al meglio gli spazi all’aperto.

Nel dettaglio, i valori di mercato al metro quadro elaborati da Fiaip Toscana, grazie all’elaborazione dei dati messi a disposizione da Basic Soft attraverso FiaipPrice, si riferiscono alla destinazione abitativa nel suo complesso, ovvero abitazioni nuove o ristrutturate, in buono stato manutentivo e da ristrutturate. Tuttavia, per semplificare e snellire la lettura dei dati, forniremo in questo comunicato stampa le quotazioni di immobili residenziali non di lusso di circa 80/100 metri quadrati, in medio stato manutentivo.

“L’obiettivo – spiega il presidente di Fiaip Toscana, Simone Beni – è quello di mettere a disposizione di tutti i player e stakeholder interessati una finestra esaustiva del mercato immobiliare toscano. Da precisare comunque che le quotazioni che abbiamo redatto non sono da intendersi sostitutive di una valutazione puntuale realizzata da un agente immobiliare professionale, dal momento che dobbiamo sempre prendere in considerazione variabili come la posizione, la tipologia, la dimensione, lo stato effettivo, le caratteristiche qualitative e l’efficienza energetica di ogni singolo immobile”.

“Il 2021 – prosegue Simone Beni – è stato un anno caratterizzato da condizioni stabili e da un’economia in ripresa, con l’andamento dei tassi sui mutui che sostanzialmente è rimasto pressoché invariato e ha consentito di sottoscrivere contratti sotto l’un per cento di interesse, in pratica restituendo poco più della somma ottenuta. Inoltre, la presenza di immobili in vendita è stata buona, con un’ampia possibilità di selezione e scelta della proprietà immobiliare giusta da acquistare. Tutti questi aspetti hanno reso a portata di mano la realizzazione del desiderio di molti di cambiare casa, maturato durante l’emergenza sanitaria, ed è per questi aspetti che nel 2021 abbiamo registrato un numero di compravendite superiore alle aspettative tornando ai livelli degli anni pre-pandemia: si sono registrate in tutta Italia oltre 710.000 compravendite in ambito residenziale, pari ad un +27% rispetto al 2020. Tuttavia, già dai primi mesi del 2022 abbiamo rilevato un peggioramento delle condizioni economiche generali, tra queste l’aumento dei tassi del mercato dei mutui, che ha ridotto la capacità di acquisto delle famiglie, il conflitto bellico in Ucraina con la difficoltà nel reperire materie prime e l’aumento dei costi legati alle utenze, in particolare luce e gas. Tali condizioni generali sono variate fin dal primo trimestre, ma fino al secondo semestre non hanno influito sull’interesse verso gli immobili e il numero di vendite si è mantenuto costantemente in aumento con valori stabili”.

“Nel 2022 – conclude il presidente di Fiaip Toscana – ipotizziamo un numero stabile di compravendite, sui livelli del 2021, con valori senza incrementi evidenti; i tempi tra la messa in vendita e la vendita effettiva si sono notevolmente accorciati anche per una maggior conoscenza del mercato e determinazione a concludere di chi voleva acquistare”.

“Anzitutto – ha aggiunto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – vorrei ringraziare per l’ennesima volta Fiaip Toscana con la quale portiamo avanti una collaborazione importante che ci consente, ormai da qualche anno, di poter avere un punto di vista preciso e dettagliato sull’andamento del mercato immobiliare in Toscana, grazie ai dati dell’Osservatorio regionale. Capire questo mercato significa capire i processi di trasformazione che investono la società. I dati presentati oggi da Fiaip Toscana evidenziano due aspetti. Da un lato registriamo una spinta al mercato immobiliare parallela alla crescita economica della Toscana, stimata intorno al 4% e che sappiamo essere trainante a livello nazionale, che porta il dato delle compravendite ad un +35%. Dall’altro l’aumento dell’inflazione, che si ripercuote negativamente sull’accesso al credito e sull’aumento del tasso dei mutui, che rappresentano la via d’accesso principale per chi vuol comprare casa. Non possiamo far altro che attendere i prossimi mesi e vedere quale delle due prevarrà”.

“La Maremma, e nello specifico la provincia di Grosseto – spiega Serena Badiali, presidente di Fiaip Grosseto -, è un territorio vasto e diversificato, caratterizzato da una costa attraente e da dolci colline, fino alla montagna. Il comune denominatore, in merito sia alle locazioni a canone concordato che alle vendite è sostanzialmente, ad oggi, la stabilità dei prezzi. La costa continua ad essere la zona trainante, soprattutto per le locazioni brevi, ma anche per la vendita di immobili che come pregiudiziale debbono essere dotati di un terrazzo o di giardino. I borghi storici dell’entroterra stanno vivendo una nuova giovinezza, ma solo su immobili il cui valore sia contenuto fra i 1000/1200 euro al metro quadro e siano ubicati nel centro. La prestazione energetica, fino a qualche anno fa, anche un pò snobbata, oggi è diventata importante, così gli immobili che dispongono di pannelli fotovoltaici o comunque di energie alternative godono di una preferenza maggiore. Anche nel territorio aperto, nella provincia, si è assistito ad una stabilità dei prezzi che ha interessato anche aziende agricole/vinicole e casali, sempre molto richiesti da una platea internazionale, ma anche da clientela del nord Italia, in forte crescita”.

“La pandemia – conclude Serena Badiali – ha compiuto senza dubbio una rivoluzione copernicana nell’abitare ed oggi assistiamo ad un incremento di interesse su strutture agrituristiche che, grazie anche allo smart working, polarizzano l’interesse di chi sceglie di vivere in un ambiente naturalistico, quale è la Maremma, continuando il proprio impiego ed aggiungendo l’attività agricolo ricettiva. Il fenomeno del co-housing, un tempo esclusiva di clienti stranieri, oggi si è affermato anche da parte di famiglie italiane, che, per i motivi sopra esposti sono alla ricerca di una qualità di vita migliore, condivisa con altre famiglie o gruppi di amici. Nell’ultimo semestre si è resa più evidente la scarsità dell’offerta, sia locativa che di compravendita, ma ciò ad oggi non ha influito sui valori”.

Grosseto

I prezzi più alti si registrano sul litorale, a Marina di Grosseto le quotazioni vanno da un minimo di 2.400 euro ad un massimo di 4.400 euro al metro quadro, mentre a Grosseto il range di riferimento va da 1.700 a 2.100 euro. Nel resto della provincia le valutazioni non differiscono di molto tra loro: in località come Braccagni e Roselle vanno da un minimo di 1.400 ad un massimo di 1.900 euro, ad Alberese invece da 1.600 a 1.900, per arrivare a Montepescali, dove si scende leggermente arrivando a 900 – 1.100.