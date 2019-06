Filantropia, in Italia 7.2 miliardi di donazioni. E il web è sempre più utilizzato

L’Italia si scopre un paese generoso, attento alle donazioni e alle necessità dei bisognosi. “Si scopre” per modo di dire, perché in realtà la Penisola è da anni che svetta nelle posizioni alte delle classifiche dei paesi che donano di più. Ci sono i dati che lo testimoniano, e che spiegano come nel nostro paese la filantropia non sia una semplice moda, ma un vero e proprio stile di vita per molti cittadini. Ecco perché serve andare ad approfondire questo aspetto, anche per via delle novità tecnologiche applicate alla beneficenza: oggi, infatti, gli italiani donano sempre più spesso da web e da smartphone.

L’Italia è un paese di filantropi: i dati

Italia campionessa di filantropia, come dimostrato dai dati del report Enrop. Secondo le ultime ricerche, la Penisola è riuscita a conquistare la medaglia d’argento nel computo delle donazioni effettuate dai propri cittadini. I numeri non mentono: si parla di 7,2 miliardi di donazioni provenienti dai privati alle associazioni di settore, su un totale di circa 60 miliardi di euro annui mossi in Europa in questa direzione.

Campioni del cuore, verrebbe da dire, anche se in realtà c’è chi ha fatto meglio: il Regno Unito, primo in classifica e attualmente inarrivabile, con i suoi 16,4 miliardi di donazioni. Ciò comunque non toglie nulla al prestigioso risultato ottenuto dai colori della nostra bandiera, che è riuscita a fare meglio di altre grosse realtà come ad esempio la Germania, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi. Anche a livello di donazioni dalle imprese l’Italia si difende in modo egregio: in tal caso, si arriva a un miliardo circa di donazioni.

Oggi la beneficenza si fa hi-tech e digitale

Il web e il mobile diventano, oggi, due dei canali più gettonati da chi deve fare una donazione ad un ente o associazione Onlus. Il tutto per merito dell’apertura di questi ultimi ai nuovi strumenti hi-tech e digitali. Basti fare l’esempio della Lega del Filo d’Oro, un’associazione storica che permette di fare una donazione anche online attraverso il proprio sito internet. E intervengono ancora una volta i numeri in supporto del nuovo trend della beneficenza, grazie al report di Donare 3.0. Stando ai dati, il 40% degli italiani preferisce fare le proprie donazioni attraverso device mobile come smartphone e tablet, mentre il 78% rimane affezionato ancora oggi al computer.

Dunque, in un modo o nell’altro, anche il mondo delle donazioni apre le proprie porte a Internet e agli utenti che navigano in rete. Non si tratta di nulla di sorprendente, visti i grandi vantaggi portati dal web. Oggi, infatti, questo canale consente di fare la propria donazione velocemente e in tutta sicurezza. Di conseguenza, molti italiani lo preferiscono ai metodi di pagamento tradizionali.