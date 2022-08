“Raccolta di San Lorenzo”: donati nei due appuntamenti oltre 7200 chili di alimenti

L’esito della seconda giornata della “Raccolta di San Lorenzo” a Grosseto è di 444 scatole, per un totale di oltre 5200 chili di generi alimentari donati.

Sommati alla prima giornata di sabato 30 luglio, la “Raccolta” 2022 si conclude con 663 scatole, pari a più di 7200 chili di alimenti. Una ventina di scatole sono di prodotti per l’igiene. Dato in linea con l’esito dello scorso anno, ma arricchito dalle donazioni fatte, a fine “Raccolta”, da ciascuno dei 4 punti Conad: un carrellone di pasta, uno di prodotti per l’igiene della casa, tonno e farina.

“Al grazie dal profondo del cuore a ciascuno di coloro che ha donato e ai volontari, il nostro grazie anche ai quattro supermercati Conad, per la loro personale donazione. Un gesto che fa onore all’azienda”, dichiara don Enzo Capitani, direttore della Caritas.