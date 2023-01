Crescono gli stranieri sul territorio, aumentano decessi e diminuiscono nascite: tutti i dati

La popolazione residente del Comune di Roccastrada si attesta al 31 dicembre 2022 sulla cifra di 8.834 persone, un dato pressoché identico a quello dello scorso anno al 31 dicembre 2021 (8.840). Di questi, 1.249 sono stranieri, pari ad una percentuale del 14,14%, con un incremento di mezzo punto percentuale rispetto ad un anno fa.

La popolazione residente è così composta: 4.336 maschi (di cui 608 stranieri) e 4.498 femmine (di cui 641 straniere).

Gli stranieri

Le comunità straniere più rappresentate sul territorio sono: Repubblica di Macedonia 301, con un incremento di 21 unità rispetto allo scorso anno (di cui 173 maschi e 128 femmine), Marocco, 170 (di cui 87 maschi e 83 femmine), Romania 162 (di cui 56 maschi e 106 femmine), Albania 120 (di cui 62 maschi e 58 femmine), Germania 67 (di cui 26 maschi e 41 femmine), Polonia 43 (di cui 11 maschi e 32 femmine), Ucraina 41 (di cui 6 maschi e 35 femmine), Svizzera 39 (di cui 17 maschi e 22 femmine). Oltre a queste otto, sono rappresentate nel territorio comunale altre 62 nazionalità, con numeri che vanno dall’unità fino alla decina di residenti.

Natalità e moralità

Nell’anno 2022, il saldo tra i nati ed i morti è decisamente negativo, con 40 nascite (di cui 17 maschi e 23 femmine, complessivamente 9 in meno dello scorso anno) e 139 decessi (di cui 53 maschi e 86 femmine, complessivamente 16 in più dello scorso anno) per un saldo negativo di 99 unità (36 maschi e 63 femmine). Complessivamente nel 2022 sono decedute 25 persone in più rispetto all’anno 2021.

Le famiglie con 1 figlio sono complessivamente 559, quelle con due figli sono 308 e quelle con tre o più figli sono 76.

Nuove iscrizioni e cancellazioni

Il saldo negativo tra nascite e decessi è compensato in parte dalle nuove iscrizioni anagrafiche che, nell’anno 2022, superano le cancellazioni. All’anagrafe sono state registrate 372 nuove iscrizioni (di cui 229 per trasferimento da altri comuni italiani e 124 dall’estero, oltre a 19 unità ricomparse per altri motivi), mentre le cancellazioni sono state in totale 281 (di cui 208 per trasferimento ad altri comuni italiani, 26 per trasferimento all’estero e 47 per altri motivi). Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è pari a 91 unità.

Suddivisione della popolazione sul territorio

La popolazione residente roccastradina è così suddivisa tra capoluogo e frazioni: Roccastrada 2540 residenti, Ribolla 2560 residenti, Roccatederighi 907 residenti, Sticciano Scalo 820 residenti, Montemassi 770 residenti, Sassofortino 704 residenti, Torniella 278 residenti, Piloni 118 residenti, Sticciano 62 residenti.

Suddivisione per fasce d’età

La popolazione del Comune di Roccastrada è decisamente anziana, infatti 2664 residenti superano la soglia dei 65 anni di età (pari al 30,15 % del totale della popolazione residente). Queste le altre fasce di età censite: nella fascia di età 0 – 18 anni 1130 residenti, nella fascia di età tra 19 e 43 anni i residenti sono 2215, nella fascia di età da 44 a 54 anni i residenti sono 1405, infine nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni i residenti sono 1420.

Altri dati

Sono stati inoltre celebrati complessivamente 26 matrimoni, di cui 17 in forma civile e 9 con rito religioso; sono stati registrati 2 divorzi e 5 separazioni.

Le carte di identità rilasciate nel corso del 2022 sono state 902 (di cui 24 in formato cartaceo).