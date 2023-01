Raccolta differenziata, balzo record per il Comune nel 2022: quasi +20% rispetto al 2021

Una crescita quasi esponenziale è quella che si registra nel comune di Capalbio per quanto riguarda la raccolta differenziata. Secondo i numeri forniti periodicamente da Sei Toscana (e che dovranno poi essere certificati dalla Regione Toscana tramite Arrr – Agenzia regionale recupero risorse), il 2022 dovrebbe chiudersi con un’efficienza della raccolta poco superiore al 43%, con un aumento di quasi 20 punti rispetto all’anno precedente.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – della crescita registrata nel nostro territorio. La collaborazione con Sei Toscana, insieme ai comportamenti virtuosi dei cittadini, ci ha permesso di raggiungere un servizio di raccolta differenziata efficiente, che ovviamente deve continuare a migliorare”.

I risultati riportati dal biennio 2021-2022 sono legati alla riorganizzazione della raccolta differenziata nel comune di Capalbio avvenuta in due momenti differenti: il primo ha coinvolto i centri abitati dal 1° giugno 2021; il secondo, invece, ha riguardato tutto il territorio aperto, quindi le campagne e le strade che collegano le frazioni e il capoluogo, oltre alle aree rimaste in sospeso della prima fase in ragione dei lavori che dovevano essere compiuti per le installazioni delle postazioni, e si è concluso nell’agosto 2022.

“La strada intrapresa – dichiara Giuseppe Ranieri, vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente – è quella giusta. In questi anni la nostra amministrazione ha voluto fortemente promuovere e incentivare la raccolta differenziata, consapevole dell’importanza del servizio e perché il valore etico della stessa è al centro della nostra visione politica. Per quanto i numeri siano positivi, anche se saranno confermati solo nei prossimi mesi dalla Regione, possiamo ritenerci soddisfatti. Ovviamente non solo dobbiamo guardare alla quantità della raccolta, ma dobbiamo continuare ad informare e a valorizzare l’importanza della qualità del conferimento. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i cittadini capalbiesi che, numeri alla mano, hanno dimostrato di essere attenti e sensibili sul piano della raccolta differenziata. Il fine è quello di proseguire il cammino intrapreso, evitando comportamenti o pratiche poco virtuose e generare maggiori benefici alla comunità e all’ambiente”.

I dati

Secondo il report di Sei Toscana, la raccolta differenziata dei mesi di gennaio e febbraio 2021 si attestava al di sotto del 20%, ma nei mesi successivi ha continuato a crescere fino a raggiungere più del sessanta per cento nell’ultimo trimestre del 2022. Nel periodo estivo, così come succede nei Comuni ad alta vocazione turistica, si registrano i dati più alti dei rifiuti conferiti, come le oltre 484 tonnellate nell’agosto 2022 e le 390 nel mese di luglio dello stesso anno, con una contrazione delle percentuali della differenziata dovuta appunto alla presenza dei turisti che si sono mostrati comunque abbastanza attenti alla raccolta differenziata.