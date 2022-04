Torna il Pop Corn Festival del Corto: ecco le date dell’edizione 2022

Legàmi, connessioni senza tempo: in un mondo rapido e effimero, una riflessione sulle relazioni che vanno al di là del tempo e dello spazio. È questo il tema del quinto Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato alla cinematografia breve che si terrà dal 22 al 24 luglio a Porto Santo Stefano, sulla penisola dell’Argentario.

Nel suggestivo piazzale dei Rioni, tre giorni di proiezioni gratuite affacciate sul mare presentate dall’attore Andrea Dianetti, con l’organizzazione dell’associazione Argentario Art Day e il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario (informazioni: www.popcornfestivaldelcorto.it).

In linea con lo spirito dell’evento, il manifesto della quinta edizione è realizzato dall’artista californiano Tyler Spangler, che, con la sua estetica fatta di colori saturi e vibranti, ispirata alla cultura punk e surf, ha realizzato collage digitali per clienti come Adobe, Hermès, Nike e Instagram. Tra le sue opere il Pop Corn ha scelto “Peaking Through”, uno sguardo che punta in alto, occhi come primo tra i sensi per connettersi con il mondo del cinema e con le persone.

Sono già più di 1500 i cortometraggi iscritti al festival da tutto il mondo; c’è tempo fino al 15 maggio per partecipare al bando, attivo sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome, nelle due categorie “Corti d’autore”, rivolta a professionisti affermati, e “Opere prime”, per videomaker esordienti. I film selezionati saranno visionati da una giuria di professionisti del cinema, presieduta dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing strategico presso Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico di Sudestival Michele Suma e dal costumista e scenografo Stefano Giovani.

Tra i riconoscimenti previsti il prestigioso premio Raffaella Carrà, istituito dall’artista, affezionata sostenitrice del festival e del cinema italiano, che premia con 4000 euro il corto nato dall’idea più originale. Per il miglior cortometraggio in ciascuna categoria sono messi in palio 1000 euro. Previsti inoltre i premi Panlight, dal valore di 5000 euro, e 3000 euro, per il noleggio di attrezzature cinematografiche, oltre al riconoscimento del pubblico e al premio Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario.

“Il Pop Corn è un evento che amiamo in molti per l’energia che racchiude, è bello vedere i volti in platea che si illuminano di emozioni guardando piccoli capolavori”, dichiara Francesca Castriconi, ideatrice e direttrice del festival.

Pop Corn Festival del Corto, ideato e diretto da Francesca Castriconi, è organizzato dall’associazione Argentario Art Day e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario, il patrocinio di Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Lux Vide, Banca Tema, Panalight, Rotary Club Argentario e dell’artista Raffaella Carrà, che, avendo partecipato in qualità di giurata. ha scelto di sostenere l’iniziativa e il cinema italiano con l’unico premio che porta il suo nome, dedicato al cortometraggio più originale. Non meno importanti le collaborazioni con Albiati Vivai, Joint Media e il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola.

Informazioni: popcornfestivaldelcorto@gmail.com, www.popcornfestivaldelcorto.it, Instagram @popcorn_festivaldelcorto, Facebook @popcornfestivaldelcorto.