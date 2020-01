Elezioni amministrative: fissata la data per il ballottaggio

“E’ ufficiale: il ballottaggio per il Comune di Follonica è fissato per il 15 marzo prossimo“.

A dichiararlo è Andrea Benini, candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra.

“Una notizia che ci rassicura perché potremo al più presto riaffrontare la prova delle urne e poter portate avanti il lavoro che in questi mesi abbiamo avviato se saremo riconfermati. Nelle settimane che ci separano dal voto saremo, come sempre, in mezzo ai cittadini per ascoltare le loro richieste e confrontarci sulle nostre proposte – spiega Benini -. E invitiamo fin da ora i follonichesi ad andare a votare: la scelta del sindaco è un passo importante per il futuro della città ed è quindi fondamentale che tutti gli elettori esprimano il loro voto“.