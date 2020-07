Ballottaggio Follonica: ufficializzata la data del 20 e 21 settembre

E’ di questa mattina l’ufficialità della data del ballottaggio per Follonica: la Prefettura, infatti, ha reso noto che le elezioni per il sindaco si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre in concomitanza con il referendum per il taglio dei parlamentari.

Il commento di Andrea Benini

“Siamo contenti, finalmente, di chiudere il periodo di campagna elettorale per tornare a lavorare per le persone e la città di Follonica, in modo concreto e operativo – dichiara Andrea Benini, candidato sindaco per il centrosinistra -. Dopo questo periodo di incertezza la data per il ballottaggio rappresenta un punto fermo, anche perché i mesi a venire saranno complicati e i follonichesi hanno diritto ad avere una amministrazione che loro stessi hanno scelto e che possa, con decisioni operative e anche coraggiose, aiutare la città ad affrontare le difficoltà determinate dall’emergenza Covid“.