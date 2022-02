“I geni degli europei”: il Museo di storia naturale celebra il “Darwin Day”

Il “Darwin Day” 2022 del Museo di storia naturale della Maremma è dedicato al dna e all’evoluzione.

“I geni degli europei: un viaggio nella nostra storia evolutiva” è il tema della giornata in programma sabato 12 febbraio, a partire dalle 17, nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in strada Corsini. I posti a disposizione per assistere all’evento in presenza sono esauriti da tempo, ma il “Darwin Day” sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Museo storia naturale Maremma”, tramite la quale sarà possibile porre domande che verranno poi filtrate e rivolte al relatore.

L’evento sarà in diretta anche nella sezione “Eventi” del sito web del museo (www.museonaturalemaremma.it/eventi), verrà registrata e resa poi disponibile successivamente sulla stessa pagina, dove sono disponibili tutti gli eventi recenti realizzati online o in modalità mista (per ulteriori informazioni chiamare il museo al numero 0564.488571).

Al Museo di storia naturale della Maremma – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico – sarà comunque possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, usufruendo della promozione speciale di San Valentino: due tessere socio base al prezzo di una (per un totale di 30 euro).

L’ospite del “Darwin Day” sarà Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, considerato uno dei massimi esperti italiani del settore. «Studiando i fossili, i reperti archeologici e il dna – dichiara il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – ci siamo fatti un quadro imperfetto, ma vasto della nostra storia, dalle origini del genere Homo in Africa alle grandi migrazioni che hanno portato l’Homo sapiens a colonizzare tutto il pianeta e le altre specie umane a estinguersi. Oggi il dna permette anche di ricostruire in parte l’aspetto dei nostri lontani antenati. Ci dice, per esempio, che fino a 5700 anni fa gli europei avevano una combinazione, oggi insolita, di pelli scure e occhi chiari. Le pelli chiare sono arrivate nel Neolitico, dal vicino oriente, nel grande processo migratorio che ha portato alla diffusione dell’agricoltura in tutta Europa. Approfondiremo questo tema affascinante al “Darwin Day” 2022 con uno dei maggiori esperti italiani del settore. Guido Barbujani è davvero un ospite d’eccezione: un grande scienziato e un ottimo comunicatore, per noi è davvero un grande onore che abbia accettato di intervenire».