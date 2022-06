“Upaint”: l’artista maremmano Dario Vella protagonista della manifestazione di street art

È arrivata alla sua sesta edizione la kermesse di street art denominata “Upaint“, organizzata nel Principato di Monaco dalla famiglia Colman. L’edizione del 2022 si è tenuta sulle terrazze davanti al casinò di Montecarlo con i big della street art mondiale, come Futura, Tim Marsh, Pez, The London Police, Alice Pasquini, Spok Brillor, Bond Truluv, Aura Oldhaus, Bordalo II, Buff Monster, Curtis Hylton, Mr One Teas e, per la terza volta, anche l’artista follonichese Dario Vella.

Racconta Dario Vella: “L’arte è la mia vita e dobbiamo tutti contribuire a proteggere l’ambiente, per questo motivo quest’anno sono tornato per creare un disegno anamorfico. Si tratta di tavolo da gioco, visto che siamo accanto al casinò e sul tappeto ci sono un lupo e un orso. La mia domanda è una provocazione: vogliamo giocarci gli animali dei nostri boschi?“.

14 artisti internazionali per 14 stili diversi, tecniche diverse, ma tutti uniti ed entusiasti di contribuire all’iniziativa della Fondazione Principe Alberto II di Monaco per salvare gli animali della foresta con la vendita all’asta delle opere, il cui ricavato è stato donato in beneficenza.