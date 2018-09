“Pierino e il lupo”: ecco le danzatrici grossetane selezionate per lo spettacolo della stagione teatrale

Ha preso il via il progetto “Intorno a… Pierino e il lupo“, il laboratorio formativo che unisce il teatro alla danza e che ha per protagonisti i giovani grossetani sotto la direzione artistica del Maestro Micha van Hoecke, coreografo di fama internazionale.

Al teatro degli Industri sono infatti iniziati i laboratori che porteranno le allieve selezionate a far parte del cast dello spettacolo da “Pierino e il lupo qualche anno dopo … variazione sul tema”, in scena il 4 novembre al teatro degli Industri nell’ambito del cartellone della Stagione teatrale 2018-2019.

A conclusione del primo incontro sono state selezionate Samantha Badia, Grazia Morini, Irene Carresi, Elena Santi, Maria Claudia Diomajuta, Lia Krebser, Agnese Nocchi, Giorgia Gosi,Valeria Chimenti, Arianna Buzzetti, Elisa Meacci e Martina Montemaggi, allieve del Centro Danza Acsd di Angela Scrilli, della Asd Palestra Europa Danza e della Asd Sognando Broadway.

Con loro coinvolti nelle coreografie tre stelle della danza internazionale: Luciana Savignano, Denis Ganio e Manuel Parruccini.

Tra i professionisti che partecipano al progetto anche Miki Matsuse, Yoko Wakabayashi, Viola Cecchini, Karen Fantasia, Floriana Caroli e Martina Parruccini.

I laboratori coreografici sono coordinati dall’associazione culturale Escargot e si propongono di creare momenti di aggregazione e comunicazione, di condivisione e scambio di idee, opinioni e competenze: stare insieme e imparare l’uno dall’altro, mettersi alla prova, capire i propri limiti e migliorarsi, formare il pubblico di domani.

“Questo progetto è un vanto per la nostra città; una grande occasione per le giovani ballerine e per Grosseto e di questo ringraziamo Fondazione Toscana spettacolo che lo ha promosso insieme al Comune – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti –. Le professionalità che partecipano a questo progetto sono dei talenti della danza e noi siamo onorati di poterli vedere all’opera nei teatri cittadini. Un’occasione unica per rinforzare il nostro progetto di avvicinamento delle nuove generazioni al teatro, alla danza e in generale alla cultura“.