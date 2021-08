Danza contemporanea: al San Rocco Festival arriva la compagnia Xe

Arriva la danza contemporanea al San Rocco Festival, domenica 22 agosto, con due coppie di giovani danzatori e coreografi della compagnia Xe.

Le coreografie “Riflessi lucidi di un mondo perduto” e “In sospeso” prenderanno la scena sul palco del Forte San Rocco, dalle 21.30, a Marina di Grosseto.

Nel primo spettacolo vedremo i danzatori e coreografi Erica Meucci e Luciano Ariel Lanza, mentre nel secondo sarà la volta di Sara Paternesi e Liber Dorizzi.

“Riflessi lucidi di un mondo perduto” nasce da un’indagine sulle infinite qualità della nostra mente e sceglie l’alterazione della coscienza come mezzo esplorativo del libero arbitrio e della sensibilità umana. “In sospeso” esplora due corpi in continuo mutamento. Come in una sospensione chimica, dove gli elementi coesistono creandosi spazio a vicenda, così i corpi, a metà tra l’affiorare e il depositarsi, ricercano il modo di abitare un ambiente condiviso. Tutti e quattro gli artisti, diplomati in danza alla scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, sono anche autori delle coreografie che interpretano, frutto di un intenso lavoro di ricerca.

Fondata e diretta dalla coreografa regista Julie Ann Anzilotti, la compagnia Xe nasce nel 1991 come possibilità di ricerca e di approfondimento del rapporto tra linguaggio coreografico e linguaggio teatrale. È in residenza coreografica dal 1997 al teatro comunale Niccolini di San Casciano Val di Pesa, dove svolge la sua attività di produzione di spettacoli di teatrodanza e di formazione. Organizza e collabora a iniziative volte alla produzione e alla diffusione della danza. Sostiene i giovani danzatori e le loro attività di ricerca.

Biglietto 5 euro (è possibile prenotare e acquistare i biglietti sul portale www.rivieradellamaremma.it/sanroccofestival oppure acquistarli direttamente all’ingresso). Come da decreto legge, è necessario esibire il green pass per poter entrare.

Il San Rocco Festival si concluderà il 25 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco: l’attrice Sara Donzelli e la Banda Improvvisa daranno vita allo spettacolo musicale “L’amor che move”, dedicato a Paolo e Francesca e all’ultimo canto del Paradiso di Dante.

Diretto da Giorgio Zorcù, il festival è nato lo scorso anno mettendo insieme le energie organizzative e creative della Pro Loco di Marina e Principina e di Accademia Mutamenti, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e di molte aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno al festival di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri e Vivaio Principina.