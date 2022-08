Giovane ubriaco danneggia l’hotel dove lavora: bloccato dai Carabinieri e portato in ospedale

Nella tarda serata di ieri, mercoledì agosto, un giovane romano di 26 anni, dipendente di una struttura alberghiera di Poggio Murella, nel comune di Manciano, è andato in escandescenze sul posto di lavoro.

Sembra che il giovane si sia reso protagonista di una lite con altri cuochi.

Il 26enne, in preda all’alcol, ha iniziato a danneggiare i locali dell’albergo nel quale erano presenti molti clienti.

Sul posto, sono dovuti intervenire i Carabinieri per fermare il giovane e anche il 118 per soccorrere e trasportare il 26enne all’ospedale, con ferite multiple e in preda a forte agitazione psicomotoria.