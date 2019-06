Danneggia le auto in sosta ed aggredisce i passanti: arrestato

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Grosseto hanno tratto in arresto un marocchino di 27 anni, responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Grosseto è intervenuta in via Liri dove era stato segnalato, da varie telefonate giunte al 112, un soggetto in stato di alterazione psicofisica che stava danneggiando veicoli in sosta e tentando di aggredire passanti e clienti di un bar.

Giunti sul posto i militari della Sezione Radiomobile hanno tentato di contenere l’uomo, riuscendo ad immobilizzarlo e traendolo in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle attività di rito il soggetto, già gravato da precedenti specifici, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando dei Carabinieri di Grosseto in attesa di giudizio con rito direttissimo.