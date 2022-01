Polizia Municipale, Baietti: “La città è senza comandante, il Comune spieghi il motivo”

“Più di un anno fa, l’amministrazione comunale decise di prorogare l’incarico del comandante Bartoli, il quale, per raggiunti limiti di età, si sarebbe apprestato ad andare in pensione. Proprio per tale situazione fu deciso di incaricare Bartoli a titolo gratuito per un anno, così da permettere agli uffici di redigere, nell’anno 2021, un bando per l’assunzione del nuovo comandante della Polizia Municipale“.

A dichiararlo è Danilo Baietti, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“Il 2021 è passato, Bartoli è andato ufficialmente in pensione, lasciando il suo ruolo di vertice della Polizia Municipale di Follonica, ma ad oggi niente si sa del bando per l’assunzione del nuovo comandante – spiega Baietti -. Si mormora, in maniera non troppo velata, di un arrivo da Grosseto di Paolo Negrini, con chiamata diretta o mobilità, ma niente di ufficiale è ancora venuto. Una situazione sicuramente vergognosa, l’amministrazione in un anno non è riuscita a redigere un bando e così facendo non solo ha dimostrato urbi et orbi la propria incapacità politica, ma ha lasciato Follonica senza un capo per gli agenti sul territorio. Una vergogna sicuramente doppia se si pensa a come il nostro comando viva, ormai da svariati anni, una drammatica mancanza di personale, con pochissimi agenti a controllare il territorio e molti altri invece chiusi negli uffici a fare mansioni ‘da scrivania’”.

“Proprio per tutte queste motivazioni ho protocollato un’interpellanza al sindaco per sapere – continua Baietti –

le motivazioni che hanno portato alla non emissione del bando nell’anno 2021, così da arrivare a scadenza dell’incarico al dottor Luciano Bartoli con un nuovo comandante già operativo

se risultano fondate le indiscrezioni di stampa affermanti la chiamata diretta al dottor Paolo Negrini;

le motivazioni che porterebbero questa amministrazione ad effettuare una chiamata diretta anziché un bando pubblico, avendo avuto 12 mesi per prepararlo;

se la volontà di effettuare una chiamata diretta è sempre stata nella volontà di codesta amministrazione, poiché non farla subito a dicembre 2020;

visti i ritardi dell’amministrazione, inconfutabili, visto che ad oggi ancora niente è ufficiale sul nuovo comandante, quali sono le tempistiche che si prospettano per arrivare alla nomina del nuovo comandante;

le motivazioni che hanno portato il dottor Luciano Bartoli a redigere un mansionario delle unità del comando di Polizia Municipale a pochi giorni dalla cessazione del suo incarico da comandante

se l’amministrazione intende assumere un ufficiale attingendo dalla graduatoria del Comune di Piombino e le motivazioni ufficiali di tale decisione;

se ad oggi il vicecomandante Andrea Lami è stato dotato, da tale amministrazione del potere di firma degli atti che gli competono dal ruolo di comandante ‘pro tempore’”.

“Non possiamo permettere che il comando di Polizia Municipale, con i suoi agenti, ma soprattutto la città ed i suoi cittadini – termina Baietti –, paghino per le incompetenze politiche e amministrative della Giunta”.