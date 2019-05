Daniele Rossi è il nuovo sindaco di Seggiano.

Rossi, candidato per la lista “Uniti per Seggiano”, ha ottenuto 248 voti (pari al 47,24% delle preferenze) ed ha sconfitto Gilberto Alviani, candidato della Lega, che ha ottenuto 192 voti (pari al 36,57%), e Mario Simi, candidato per la lista “Seggiano per l’Amiata”, che ha ottenuto 85 voti (pari al 16,19%).