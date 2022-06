Urbanistica, Pizzichi: “Scelte del sindaco illogiche, cosa ne pensa la maggioranza?”

“‘Mai oltre l’Aurelia!’, tuonava la sinistra, indicando che mai e poi mai si sarebbe potuto costruire al di sopra della vecchia Aurelia. Con Benini però cade anche l’ultimo tabù purista di quel che rimane della sinistra“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Proprio il sindaco, nell’ultima commissione urbanistica, si è dichiarato favorevole all’accoglimento di un’osservazione pervenuta al nuovo piano strutturale per un intervento di nuova edificazione di circa settemila metri quadrati situati a ridosso della quattro corsie della nuova Aurelia – spiega Pizzichi -. E così andrebbe a benedirsi anche il tanto proclamato ‘consumo di suolo zero’, fulcro delle campagne elettorali del centrosinistra del 2014 e del 2019. Le dichiarazioni del sindaco, nel corso della commissione, hanno destato scalpore tra alcuni consiglieri comunali, i quali continuano a chiedersi quali siano le reali ragioni di questo impulso edificatorio del primo cittadino“.

“Sia chiaro, andare oltre la vecchia Aurelia rappresenta certamente un’opportunità per lo sviluppo turistico ricettivo della città, consentendo allo stesso tempo la valorizzazione della porta d’ingresso del parco di Montioni, oggi completamente abbandonato senza sfruttare le sue enormi potenzialità di attrazione turistica – sottolinea Pizzichi -.Tutto ciò deve però avvenire in maniera organica ed armoniosa, attraverso interventi compatibili con gli indirizzi del Pit della Regione Toscana. Non comprendo quindi come sia possibile voler insistere su una previsione ritenuta già in passato dai funzionari pubblici del Comune di Follonica non meritevole di accoglimento, per questo ha destato scalpore la volontà politica, espressa dal sindaco, durante i lavori di commissione, di voler spostare 180 posti letto in una zona agricola a ridosso del cavalcavia della superstrada nuova Aurelia“.

“Infine, non condivido in alcun modo la decisione intrapresa da questa amministrazione di voler eliminare la previsione della Snaf, già inserita nei precedenti strumenti urbanistici come area per alberghi – continua Pizzichi –. In tutte queste scelte non vi è una logica. Come mai il sindaco, nonché assessore all’urbanistica, ha deciso di eliminare l’edificabilità dell’area alberghiera, già oggetto di approvazione su proposta Snaf, collocandola oggi in zona agricola? Perché il sindaco vuole prevedere ben 7mila metri quadri, con relativi 180 posti letto, di nuova edificazione, in un’area già agricola nonché interclusa dalla viabilità della strada provinciale? Sarebbe interessante sapere che cosa ne pensano i consiglieri comunali di maggioranza, il presidente della commissione o magari il gruppo Follonica a Sinistra. Va tutto bene così? O come al solito il sindaco decide e i consiglieri comunali di maggioranza accettano e approvano tutto come già successo con l’ultima variante 9?”.

“Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione dell’incapacità di programmazione urbanistica del sindaco Benini – termina Pizzichi -. Gli enormi ritardi per la revisione degli strumenti urbanistici e le scelte errate del sindaco stanno minando le potenzialità dello sviluppo della città del golfo”.