Stadio, Pizzichi: “Perchè i costi per la nuova tribuna sono a carico del Comune?”

“Nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche si prevede un ulteriore stanziamento di 50mila euro per la costruzione della nuova tribuna dello stadio comunale ‘Aldo Nicoletti’. L’importo complessivo per la costruzione dell’opera passa da 200mila a 250mila euro”.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Costruire una nuova tribuna è sicuramente necessario, considerato che la precedente, oltre che vecchia, è ormai fuori norma. Ciò che non capisco è il cambio di rotta della Giunta nella gestione degli impianti sportivi – spiega Pizzichi -. Fino a poco tempo fa gli investimenti sugli impianti erano richiesti in sede di gara all’aggiudicatario: il gestore, in cambio di una concessione sufficientemente lunga, si impegnava a costruire le opere richieste nel bando di gara. Sull’altare dei mancati investimenti, infatti, venne tolta la concessione al vecchio gestore e a nulla servirono le osservazioni dell’opposizione sul fatto che gli investimenti richiesti risultavano evidentemente eccessivi e perciò economicamente non sostenibili. Il Comune tenne il punto sostenendo la bontà delle proprie scelte“.

“Oggi, visto che lo stadio non può essere gestito a suon di proroghe o affidamenti diretti, è arrivato il momento di predisporre un bando di gara e sorprende, pertanto, che la nuova tribuna venga inserita tra le opere a carico dell’amministrazione comunale, segno evidente di un netto cambio di rotta rispetto all’approccio precedente. 250mila euro per la nuova tribuna non sono pochi soldi e se l’investimento fosse stato inserito tra le opere a carico del gestore, in cambio ovviamente di una durata della concessione proporzionale alla spesa, avremmo consentito al gestore di programmare nel lungo termine la propria attività e il Comune avrebbe risparmiato importanti risorse da investire nella manutenzione e nella riqualificazione del patrimonio comunale, il quale – termina Pizzichi –, salvo eccezioni, gode tutt’altro che di buona salute”.