Pizzichi: “Sulla spiaggia attrezzata Benini fa marcia indietro per riparare ad un errore macroscopico”

“Si dice che al male non ci sia mai fine, ma anche alle bugie della sinistra pare non ci sia termine“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Sulla spiaggia attrezzatahttps://www.grossetonotizie.com/maggioranza-spiaggia-pratoranieri/ a servizio delle strutture turistico ricettive il centrosinistra ha deliberato, senza prima ascoltare i cittadini, una variante che ha spostato la previsione a nord dei Bagni Nettuno – spiega Pizzichi -. E questa è stato fatta senza sentire la necessità di ascoltare i cittadini. E solo dopo essersi accorto di ‘averla fatta di fuori’, visto lo scontento dei cittadini, Benini è corso ai ripari inventandosi, a giochi fatti, un originale percorso partecipativo. A Benini ricordiamo che i percorsi partecipativi sono fissati nelle modalità ben precise previste dalla legge e, per avere un senso logico, devo compiersi prima dell’adozione di una scelta urbanistica e non dopo, a giochi fatti“.

“Infatti, l’osservazione dei cittadini di Pratoranieri, contrari a questo provvedimento, è avvenuta proprio in conseguenza della variante 8, votata unilateralmente da Benini e dai suoi sodali – spiega Pizzichi -. Se Benini avesse ascoltato preventivamente i cittadini questa previsione non sarebbe stata fatta. E’ ovvio, pertanto, che oggi tutto il consiglio comunale ha votato favorevolmente la mia mozione per l’eliminazione di questa sciagurata previsione. Il dato materiale è che la variante Benini prevede una nuova spiaggia a Pratoranieri in mezzo alla spiaggia libera e, grazie alla mia mozione, tutto il consiglio comunale si è impegnato ad eliminarla“.

“Una mozione è un impegno scritto, mentre da Benini i cittadini, ad oggi, hanno ricevuto solo parole e promesse – termina Pizzichi -. A Benini e al centrosinistra non resta che raccontare balle a non finire per cercare di mettere uno toppa ad un errore macroscopico“.