Sicurezza, Pizzichi: “Escalation di atti criminali, Comune incapace di tutelare i cittadini”

“Urla, spaccio e danneggiamento di auto: questo è quello che succede e continua a succedere ormai da anni nel pieno centro di Follonica“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega.

“L’ultimo episodio mercoledì sera, alle 23: alcune persone ben note ed impegnate nel fenomeno dello spaccio, probabilmente al termine di una lite, hanno danneggiato una moto ed un’auto a calci e pugni – spiega Pizzichi -. L’episodio è avvenuto in una delle vie limitrofe alla pinete di ponente ed è stato ripreso con il cellulare da nostri concittadini. In qualità di consigliere comunale denuncio quanto sistematicamente sta avvenendo in via Puccini e dintorni da molto tempo. Un anno fa il sindaco Benini mi tacciò di faciloneria e superficialità quando denunciai pubblicamente la situazione disponendo, oggi come allora, di video inviati da cittadini che riportavano ordinarie scene di spaccio“.

“A distanza di mesi la situazione sembra essere esattamente la stessa, se non peggiorata. A questo punto mi chiedo che fine abbiano fatto i proclami del sindaco sulla sicurezza? E cosa resta delle promesse di Benini in campagna elettorale su questo tema? Purtroppo, il tempo passa e nulla è cambiato – sottolinea Pizzichi -. I fatti dimostrano, chiaramente, l’incapacità di questa amministrazione nel combattere questa piaga che, per quanto mi riguarda, deve essere eliminata a tutti i costi mettendola al centro dell’azione dell’amministrazione comunale. Proprio in questi giorni, l’opposizione ha già sottolineato l’importanza e la necessità di avere un comando di Polizia municipale potenziato e ben formato che possa operare per contrastare questi problemi“.

“Mi auguro che il sindaco Benini e l’ex vicesindaco Pecorini, ricordo che anche se è stato messo all’angolo dal sindaco è pur sempre l’assessore con delega alla Polizia municipale, possano capire che il bando per il nuovo vigile debba prevedere delle prove atte a selezionare figure la cui condizione fisica sia idonea per entrare in contatto con il mondo della micro criminalità – termina Pizzichi -. Invece, è alto il rischio che possa essere selezionata una figura che non saprà guidare le motociclette comunali e che fisicamente potrebbe non essere in forma. Chi vivrà vedrà“.