Sicurezza, Pizzichi: “Benini impiega più vigili per l’autovelox che per controllare la città”

“Follonica soffre di un cronica mancanza di agenti della Polizia municipale, le polemiche non mancano, ma soprattutto non mancano le richieste a gran voce da parte delle forze politiche e dei cittadini per rafforzare gli agenti del territorio“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Al di là dei proclami del sindaco i fatti stanno a zero: pochi, pochissimi gli agenti a disposizione e largamente impiegati in lavori di ufficio – spiega Pizzichi -. La vigilanza in città è un autentico fallimento ed i fatti di cronaca avvenuti nel corso di questa e delle estati precedenti lo dimostrano. Ultima in ordine di tempo è stata l’aggressione compiuta ad un guardiano di uno stabilimento balneare nella notte del 15 agosto. Ed è proprio il 15 agosto la data in cui sono stati impiegati ben 4 vigili urbani per il servizio autovelox per multare le auto sull’Aurelia per un’intera giornata“.

“È incredibile, il sindaco Benini preferisce utilizzare le poche forze a disposizione non per il controllo e la repressione dei tanti fatti di microcriminalità estivi, ma per controllare la velocità delle auto sull’Aurelia al fine, inutile negarlo, di fare cassa – termina Pizzichi -. Le casse del Comune al posto della sicurezza dei residenti e dei turisti, l’idea di città di Benini è tutta qui”.