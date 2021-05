Riqualificazione Senzuno, Pizzichi: “Troppi lati oscuri nel progetto del Comune”

“Presentato il progetto di riqualificazione di Senzuno da parte del sindaco: 8.600.000,00 euro di lavori divisi in più di sei lotti che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, trasformeranno il quartiere. Cosa fatta, a detta del sindaco, ma che lascia aperti molti interrogativi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Recentemente il Comune ha speso molti soldi pubblici per rinnovare l’asfalto su molte delle vie del quartiere inserite nel progetto. Via Curtatone, via Mentana, via Solferino e via San Martino hanno un manto tutto nuovo – spiega Pizzichi -. Benissimo, ma si può e soprattutto è corretto rinnovare l’asfalto in una o più strade pur sapendo di doverlo demolire di lì a poco per far spazio al nuovo materiale scelto per arredare il quartiere Senzuno? Delle due l’una: o l’intervento di riqualifica del quartiere non è così vicino e fattibile come si dice oppure si sta portando poco rispetto ai soldi pubblici, visto che sono molte le zone della città in attesa di una asfaltatura decente”.

“L’altro elemento di novità è la sostanziale pedonalizzazione di via della Repubblica. Il progetto non lo dice esplicitamente, ma l’insieme dato dal materiale utilizzato per la sede stradale (cemento lavato), la riduzione della sede stradale inserita per aumentare lo spazio per i gazebo, la previsione di una zona 30, la previsione di periodi di pedonalizzazione totale fa sì che via Repubblica così come la conosciamo oggi sarà un ricordo e la via sarà trasformata in una specie di passeggiata – sottolinea Pizzichi -. I commercianti, anche in campagna elettorale, hanno sempre chiesto con forza che via Della Repubblica rimanesse aperta al traffico senza che la possibilità di poter raggiungere i negozi con l’auto venisse compromessa. Ed invece, oltre a una pseudo pedonalizzazione, il quartiere nell’immediato perderà quasi 80 posti auto che saranno recuperati con la costruzione del nuovo parcheggio multipiano forte di 136 stalli. Tutto bello non fosse che il parcheggio, dal costo di oltre due milioni di euro, sarà l’ultimo stralcio ad essere realizzato, ma ad oggi non c’è uno straccio di copertura finanziaria per la sua costruzione“.

“Questi sono soltanto alcuni dubbi che vengono studiando le carte del progetto annunciato più volte a mezzo stampa dal sindaco, ma mai portato, fino ad oggi – termina Pizzichi –, nelle commissioni consiliari preposte”.