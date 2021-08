Stop alla musica nei locali, Pizzichi: “Ordinanza dovuta a problemi di sicurezza, Benini in stato confusionale”

“Il sindaco Benini ha firmato un’ordinanza per vietare serate musicali nei locali per evitare il diffondersi del covid. Peccato che fino alla scorsa settimana lo stesso abbia chiesto, addirittura, la riapertura delle discoteche”.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Per Benini il green pass dei clienti sarebbe sufficiente ad aprire le discoteche; una misura che però non sarebbe idonea a garantire un po’ di musica negli altri locali – continua Pizzichi -. Benini è caduto in uno stato confusionale. L’estate gli è scappata di mano perché sa bene che a Follonica il problema non è il virus, ma la sicurezza, ed è palese che con questa ordinanza stia cercando di risolvere problemi legati alla sicurezza poiché incapace di garantire adeguati controlli con un personale preparato. I divieti non sono la soluzione, spostano solo il problema: con la chiusura assurda delle discoteche i ragazzi hanno assalito fino a tarda notte gli altri locali che hanno solo ‘la colpa’ di essersi organizzati con un pò di musica. Ed ora, vietando la musica, il problema si riverserà sulle strade e su feste private”.

“Che farà Benini, allora, chiuderà la gente in casa? Il problema di Follonica non è la musica ma una città trascurata ed incapace di gestire gli afflussi di giovani. Follonica non è un paese per giovani e quando si tornerà alla normalità i ragazzi rifuggiranno scegliendo mete più organizzate ed adatte alle loro esigenze – termina Pizzichi -. Follonica ha bisogno di meno divieti e più controlli. Più vigili e meno limitazioni. Di questo passo ai ragazzi non resteranno che i falò, che nel frattempo Benini ha già vietato“.