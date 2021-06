“Dopo un periodo caratterizzato da restrizione dovute alla pandemia, stiamo ritornando alla normalità e con l’estate tornano finalmente anche i grandi eventi, tra questi il Summer Night“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Individuando l’organizzatore dell’evento attraverso una gara anziché attraverso un affidamento diretto, il Comune ha risparmiato quasi 90mila euro – spiega Pizzichi -. La società che si è aggiudicata il Summer Festival 2021 per questa estate ha presentato un’offerta con un ribasso addirittura del 99%, praticamente il contributo stanziato dal Comune è stato annullato. E questo grazie alla procedura di gara, richiesta negli anni dalle opposizioni, mentre fino al 2019 il sindaco Benini aveva sempre elargito un contributo di circa 90mila euro optando per l’affidamento diretto a favore di un progetto presentato da una società di spettacoli in maniera discrezionale“.

“Dal 2017 ad oggi, tre le rassegne effettuate fino ad oggi, si sarebbe potuto risparmiare quasi 400.000 euro. Soldi dei contribuenti, è sempre bene ricordarlo – termina Pizzichi –. Ci auguriamo adesso che il risparmio ottenuto non venga elargito in spettacoli extra. Insomma, vigileremo che non rientri dalla finestra ciò che (non) è uscito dalla porta“.