Teatro, Pizzichi e Lynn: “Spese per luce a acqua esorbitanti nonostante la chiusura per covid”

“Nel 2020 al teatro forse si sono scordati i termosifoni accesi“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega di Follonica, e Charlie Lynn, consigliere comunale della lista Massimo Di Giacinto.

“Può sembrare una battuta, ed in effetti lo è, ma nel corso degli approfondimenti che stiamo svolgendo sulle spese e sui costi del teatro abbiamo richiesto, tra gli altri, i consumi di luce e di acqua dello stabile dal 2015 al 2021 – continua la nota -. Nella speranza di trovare opportuni giustificativi, i dati che ci sono stati forniti sono impressionanti: nel periodo di riferimento le spese per i consumi energetici ammontano complessivamente a 817.000 euro, con una media annua di 116.000 euro. Ciò che balza agli occhi sono i consumi energetici del 2020, che ammontano a 121.000 euro. Spesa teoricamente plausibile se non fosse però che nel 2020, a partire dal mese di febbraio, il teatro è rimasto chiuso in seguito all’emergenza Covid che ha blocco l’intero Paese. Soprattutto, dai dati rilasciati dagli uffici comunali, si apprende che negli anni 2018 e 2019 i consumi energetici sono addirittura inferiori, pari a 114.000 euro e 115.000 euro“.

“Ragionamento simile potrebbe essere fatto per i consumi di acqua. In questo caso i consumi comprendono il teatro e l’Officina cilindri: nel periodo 2015 – 2021 ammontano complessivamente a 71.000 euro, di cui 38.000 spesi nel solo 2020. Di battuta in battuta verrebbe da chiedersi chi si sia lavato così tanto le mani al teatro o all’Officina cilindri nell’anno di chiusura per il covid. Sarà questo il senso di una nuova interrogazione che sarà posta al Sindaco nel viaggio che stiamo compiendo sulle spese del teatro – termina il comunicato -. Speriamo di trovare risposte esaurienti poiché per ora alle nostre osservazioni sui costi per gli spettacoli e la direzione del teatro non state date risposte soddisfacenti nel merito“.