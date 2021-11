Sib Confcommercio: Daniele Avvento è il nuovo presidente provinciale

Daniele Avvento è il nuovo presidente provinciale Sib Confcommercio Grosseto. 51 anni, titolare dello stabilimento balneare La Capannuncia ad Ansedonia, Avvento è stato eletto al termine di una delle giornate più “calde” per gli animi degli imprenditori del settore, rimasti letteralmente sconvolti ed increduli di fronte alla recente sentenza del Consiglio di Stato che va ad azzerare le concessioni balneari dal 2024.

L’assemblea elettiva è stata svolta infatti a conclusione dell’incontro, partecipatissimo, sul futuro dei titoli concessori organizzato nell’aula magna del Polo universitario, alla presenza di Stefania Frandi, presidente regionale Sib, di ritorno da Roma dopo l’incontro con le parti politiche, oltre che del direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, del presidente provinciale Fipe, Danilo Ceccarelli, e del presidente provinciale Sib Livorno, Alberto Nencetti.

Momento clou della mattinata la dichiarazione del presidente nazionale Sib Antonio Capacchione che, collegato on line con la platea grossetana, ha annunciato che il sindacato non ha intenzione di mollare di un centimetro, e che contro la discussa sentenza farà ricorso alla Corte suprema di Cassazione per “eccesso di giurisdizione” e per invasione di competenze, in quanto, secondo il sindacato, normare la materia è competenza del Parlamento.

“Il mondo balneare ha letto con sconcerto la sentenza della Cassazione – ha spiegato la presidente regionale Frandi -, gettando 30mila famiglie nella disperazione. Come sindacato di categoria ci siamo mossi subito per un compiuto esame della decisione, per capire i rimedi da interporre, dall’altro per la necessaria interlocuzione politica. Crediamo che il legislatore debba risolvere il problema, ma con norme che possano reggere e far sì che l’imprenditoria riprenda la sua corsa. Tutto il mondo economico ha bisogno di ripartire, non è possibile che ad una categoria ciò sia interdetto“.

“Il sindacato non lascerà nulla di intentato – aggiunto Frandi -, andremo fino all’ultimo giudice, fino alla corte dei diritti dell’uomo, perché non ci sia un esproprio di quanto decine di migliaia di famiglie italiane hanno costruito con anni di sacrifici”.

Dall’incontro, al quale hanno preso parte operatori anche non associati Confcommercio, è emersa l’intenzione di fare rete, oggi più che mai, oggi affinché non sia troppo tardi.

“Ringrazio i colleghi che hanno partecipato e gli associati Confcommercio per la fiducia che mi è stata rivolta – ha detto Avvento –, prometto di impegnarmi al massimo per ogni singola battaglia, a partire da adesso“.

Un grande ringraziamento da parte della presidente Frandi, della direttrice Orlando e del neo presidente Avvento è andato ad Enrico Franceschelli, presidente uscente di Sib Confcommercio Grosseto, per l’encomiabile lavoro svolto.