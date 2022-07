“Dance Concert”: la grande danza ancora protagonista al San Rocco Festival

Al San Rocco Festival, sabato 30 luglio alle 21.30, va in scena “Dance Concert“.

Sul palco del Forte San Rocco, a Marina di Grosseto, saliranno tre artiste che appartengono a contesti culturali molto diversi, ma che sono accomunate dal profondo interesse per l’improvvisazione. Creano danze coinvolgenti e cosmopolite Giselda Ranieri, Elisabeth Schilling e Lorin Sookool, che vivono e lavorano rispettivamente in Italia, Germania, Sudafrica. Il progetto “Dance Concert” ha il coordinamento artistico del celebre coreografo Roberto Castello. A fine serata il professor Alessandro Bertinetto, dell’Università di Torino, uno dei massimi esperti dell’estetica dell’improvvisazione, terrà un incontro con il pubblico. L’improvvisazione è arte che rimanda alla dimensione affettiva delle relazioni, rappresentazione e metafora dell’atto di vivere, in cui il pubblico pensa e immagina insieme ai performer.

Giselda Ranieri

Danzatrice e coreografa specializzata in Live Performing Arts e instant composition. Ha collaborato con coreografi, registi, musicisti, tra cui Cosmin Manolescu, Roberto Castello, Peter Greenaway, Giuliano Scarpinato, Sandro Mabellini, Michele Rabbia. Artista selezionata per: Supernova/19, Vetrina Anticorpi/19, Residenze Digitali/20, ResiDance/20, Prove d’Autore/20, Open Studios-Nid Platform/21. Premio Act Festival Bilbao/16 e Still Digital/21. Docente all’Accademia di Brera (Milano), all’Alma Artis (Pisa) e autrice Aldes.

Elisabeth Schilling

Danzatrice e coreografa. Sviluppa progetti transdisciplinari tra movimento, design, arti visive e musica. Dalla fondazione della sua compagnia, le sue opere sono state in tournée con oltre 200 spettacoli in 19 Paesi. Ha ricevuto molte commissioni coreografiche, tra le quali: Gauthier Dance, Grand Théatre de Luxembourg, Tate Gallery of Modern Art London (Bmw Tate Live), Philarmonie Luxembourg; si esibisce regolarmente in produzioni internazionali in tutta Europa collaborando negli anni con quasi 40 coreografi e compagnie tra cui Scottish Dance Theatre, Sasha Waltz, Trisha Brown. Ha ricevuto tanti premi tra cui il Dance Umbrella (“Young Spark”), Bolzano Danza e AWL Mainz e il Luxembourg Dance Prize 2021.

Lorin Sookool

Danzatrice e coreografa, formata con una pratica interdisciplinare che comprende performance, suono, video, fotografia, installazione. Il suo lavoro è animato dall’interesse a esplorare il ruolo dell’artista nella società contemporanea. Muovendosi all’interno e all’esterno in spazi pubblici e privati, le sue pratiche sono spesso di natura partecipativa. Spesso Sookool esplora complesse tematiche di tipo socio-politico che emergono nel contesto sudafricano con un focus su questioni legate alla razza, al genere e alla violenza sistemica e istituzionalizzata. È stata la prima artista sudafricana a ricevere la borsa di studio Pina Bausch Fellowship tramite la quale ha scelto di collaborare con il coreografo Roberto Castello.

“Dance Concert” è un progetto dell’associazione Aldes, che riunisce artisti e operatori culturali sotto la direzione di Roberto Castello, produce e promuove opere di sperimentazione coreografica con particolare attenzione alle forme di confine fra danza e arti visive, danza e nuove tecnologie, danza e teatro, realizzando spettacoli, video, installazioni, performance e manifestazioni che hanno come oggetto il corpo, il movimento e la loro rappresentazione.

L’appuntamento successivo del San Rocco Festival sarà mercoledì 3 agosto alle 21.30, sempre al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, con lo spettacolo in anteprima nazionale “Gennaro Jovine” – ispirato a “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo – con Michele Santeramo e Sergio Altamura.

Proseguirà fino al 21 agosto il festival di teatro, musica e danza organizzato da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e di tante aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri, Vivaio Principina.

Biglietti

Intero 10 euro, ridotti 8 euro (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura); serata Blues Night del 5 agosto posto unico al costo di 15 euro (serata di beneficenza, l’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Il Sole); “Divertiamoci con Pinocchio” del 10 agosto al costo di 3 euro.

I biglietti si possono acquistare in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it oppure a Marina di Grosseto da Beautiful Ways Viaggi, in via IV Novembre 87 – Tel. 0564.330093 – (€ 0,50 diritto di prevendita); a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi Moris, in via Roma 58 – Tel. 0564.21521 – (€ 0,50 diritto di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo, all’ingresso del Forte San Rocco (salvo non siano già esauriti in prevendita).

Mostre a ingresso gratuito: fino al 31 luglio alla Rotonda rimane allestita la mostra “Calendario Pediatria” a cura di Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza. Il ricavato sarà donato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto.