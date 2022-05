“D’amore e di periferia”: il libro di Andrea Lanzini presentato a Cinigiano

L’Associazione di promozione sociale Nuovo Teatro Cinigiano, in collaborazione con l’amministrazione del Comune di Cinigiano, in occasione dell’uscita nazionale del libro “D’amore e di periferia” di Andrea Lanzini, edito da Edizioni Dialoghi, sabato 28 maggio, dalle 18 alle 20, propone un pomeriggio di poesia nel suggestivo contesto paesaggistico della nuova terrazza panoramica.

L’evento costituisce l’inaugurazione del ricco programma di appuntamenti culturali dell’estate di Cinigiano. Saranno presenti il sindaco Romina Sani, che rilascerà un commento sull’opera e, per l’occasione, l’autore Andrea Lanzini presenterà il libro, racconterà la genesi e ne leggerà alcuni estratti. Al termine della presentazione sarà effettuata una sessione di firma copie, dove sarà possibile fermarsi a parlare e farsi autografare la propria copia del libro.

Alla presentazione sarà offerta una degustazione di vini dell’Azienda Vitivinicola Salustri.

“D’amore e di periferia”, portato in tour dall’associazione culturale “Antiscenica”, è la parte letteraria di uno spettacolo teatrale che vede coinvolte anche la musica e la performance. Pagine di poesia raccontano un doloroso abbandono che risveglia un uomo dalla quiete e dalla sicurezza di tanti anni passati con una donna che voleva accanto a sé per sempre. Le sensazioni ed i ricordi diventano vividi, mescolandosi in un vortice emozionale che sembra non aver pace. Sono il tormento ed i rimorsi a tenerlo sveglio di notte, mentre vaga senza meta nella periferia alla ricerca della verità della sua anima solitaria. In caduta libera, senza alcun freno o controllo, si lascia andare a un susseguirsi di incontri con donne diverse, sprofondando così nel suo essere animalesco, fragile, meschino e avido di vita; un ego libidinale, bramoso di creazione e di possessione.

Andrea Lanzini è nato nel 1983 a Siena ed è cresciuto a Grosseto. Si è laureato nel 2007 al Dams di Firenze ed è autore e attore teatrale di numerosi spettacoli portati sulle scene di tutta Italia. Nel 2013 è stato autore e speaker di un format radiofonico sulle band emergenti del panorama italiano, “Linea di emergenza”, trasmesso dalla radio dell’Università di Bologna. Nel 2018 ha fondato l’associazione culturale “Antiscenica”, che propone spettacoli originali sul binario del Poetry Spoken Word.

Dal 2021 è presidente dell’Associazione di promozione sociale “Nuovo Teatro Cinigiano”, per un importante lavoro di riqualificazione artistica nel piccolo comune del grossetano, dove dirige il Teatro degli Scordati. “D’amore e di periferia” è la sua prima pubblicazione. Infine, nel 2022 è l’organizzatore e l’ideatore del “Festival Incontri 2022”, in co-organizzazione con il Comune di Cinigiano, che si svolgerà a fine luglio 2022 nelle strade del paese.