Dalla tela all’opera compiuta: performance di live painting nel centro storico

Venerdì 2 agosto, dalle 18.30, l’artista Michelino Iorizzo si esibirà dal vivo ad Orbetello, alla Galleria Orler di corso Italia 35.

Già presente in Galleria con alcuni quadri, l’artista realizzerà uno dei suoi ritratti immaginari in una performance live painting, condividendo con il pubblico le diverse fasi di realizzazione di un’opera d’arte, dalla tela bianca all’opera finita.

Michelino Iorizzo nasce a Roma nel 1971 e si diploma prima al Liceo artistico di Roma, poi all’Accademia delle Belle Arti. Per molti anni si dedica all’insegnamento, con esperienze in Italia e all’estero, in Accademie orientali come la Hubei University in Cina. Numerose le mostre personali e collettive. Alcune sue opere figurano in Collezioni e mostre permanenti di Musei italiani ed esteri.

Conoscitore della pittura antica, Michelino Iorizzo dipinge le sue opere con una tecnica unica. Le forme nitide, il tratto pittorico delicato, una gamma cromatica intensa comunicano quel pathos che rimanda al passato, al classicismo, arricchito però dalla contemporaneità che sta proprio nell’innovazione tecnica dell’eliminazione del pigmento, una sorta di cancellazione dell’immagine che segue particolari quadrettature della tela. L’artista scava nella materia pittorica, corrode la superficie lasciando emergere su ogni volto una patina di antico che lo lega appunto al passato.

Sono volti immaginari di ragazze misteriose quelli che Michelino Iorizzo dipinge, volti pieni di carattere e personalità, volti che raccontano sensazioni e che emozionano.

L’artista condividerà con il pubblico di Orbetello l’esperienza creativa di un’opera d’arte.

L’appuntamento, assolutamente da non perdere, è venerdì 2 agosto alle 18.30 presso la Galleria Orler, in pieno centro storico.

La Galleria Orler di Orbetello, in corso Italia 35, gestita da Emanuela Orler, presenta una selezione scelta di opere di artisti moderni e contemporanei, nomi noti nel panorama nazionale, ma anche e soprattutto grandi artisti internazionali; tappeti rari e da investimento, icone russe antiche, mobili antichi, vetri di Murano, pezzi unici di bigiotteria ed accessori esclusivi.