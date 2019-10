“Dal controllo maschile sul corpo delle donne alla cultura del rispetto”: convegno dell’Associazione Olympia de Gouges

L’Associazione Olympia de Gouges onlus, che gestisce la rete provinciale dei Centri Antiviolenza, ha compiuto 20 anni, anni di intenso impegno a contrasto della violenza maschile sulle donne. In questa ricorrenza, per proseguire su questa strada con sempre maggiori consapevolezza e strumenti di intervento, organizza un seminario “Dal controllo maschile sul corpo delle donne alla cultura del rispetto” il 26 ottobre dalle 9:30 alle 13, al Museo di Storia Naturale, Strada Corsini, 5 Grosseto.

In occasione del seminario, verranno affrontati alcuni nodi storici del controllo maschile sul corpo e sulle vite delle donne, nonché del processo di liberazione che la rivoluzione incruenta delle donne ha messo in atto con una riflessione su come la relazione, l’ascolto e il riconoscimento del valore e della dignità dell’altra/o possano scardinare le basi della società patriarcale, fondata sull’unicità del soggetto.

Interverranno a questa giornata di approfondimento la storica Anna Scattigno, già presidente della Società Italiana delle Storiche e Vittoria Franco, Ricercatrice di Storia della Filosofia presso la Normale di Pisa.

Presiederà il seminario Sabrina Gaglianone, presidente dell’Associazione Olympia de Gouges.