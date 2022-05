Dai Lions Club Salebrum e Grosseto Host un defibrillatore in memoria di Lorenzo Guidi

Una grande emozione, questa mattina, la cerimonia con la quale il Lions club Salebrum di Castiglione della Pescaia e il Lions club Grosseto host hanno donato al Liceo Chelli un defibrillatore, da installare nell’impianto sportivo adiacente la struttura scolastica.

La donazione è stata fatta in memoria di Lorenzo Guidi, ex studente del Liceo Chelli prematuramente scomparso, a soli 22 anni, poco meno di un anno fa, a seguito di un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Lorenzo era volontario della Croce Rossa a Castiglione della Pescaia, paese in cui viveva con la sua famiglia, molto conosciuta per la lunga esperienza nell’attività alberghiera, studiava scienze infermieristiche e aveva una spiccata attitudine all’aiuto verso gli altri. Per questo ricordarne la memoria con uno strumento che serve proprio a salvare vite è stato il modo più bello e più vicino alla sua sensibilità.

Alla cerimonia, a cui hanno preso parte gli studenti delle classi prima, terza e quinta (in quest’ultima, fra gli studenti c’è anche la cugina di Lorenzo), erano presenti anche i genitori di Lorenzo, che hanno ringraziato commossi i due club e la scuola dove Lorenzo aveva completato il suo ciclo di studi, non aspettandosi un gesto tanto bello in ricordo del loro figlio. Al termine hanno voluto deporre un vaso di roselline ai piedi della grotta della Madonna di Lourdes presente nell’area esterna del Seminario.

Alla cerimonia sono intervenuti la preside Paola Biondo, che ha esortato i ragazzi a cogliere l’occasione di questo momento per ridire a se stessi la bellezza della vita; il presidente della Fondazione Chelli don Pier Mosetti, che ha ringraziato i due club e ha preso l’impegno a valorizzare sempre di più la struttura sportiva polivalente del Seminario; il rettore del Seminario stesso, don Gian Paolo Marchetti; il presidente del Lions club Salebrum Fabio Bonazia, assieme ad alcuni componenti del direttivo e il presidente del Grosseto host Alessandro Pasquariello, assieme ad altri componenti il sodalizio.