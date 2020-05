Da sabato 23 maggio il parcheggio di Cala Violina è a pagamento

L’Amministrazione comunale di Scarlino ha definito l’organizzazione degli accessi alle spiagge libere, in particolar modo le cale, validi fino a lunedì 1 giugno.

Da domani, sabato 23 maggio, il parcheggio di Cala Violina (zona Pian d’Alma) sarà a pagamento: lo spazio sarà accessibile dalle 8 alle 20 e il costo della sosta resterà – fino a lunedì 1 giugno – uguale allo scorso anno. Per le auto le tariffe sono: 7 euro dalle 8 fino alle 13, mentre 3,50 euro se si arriva dopo le 13.

Il ticket vale tutto il giorno e per i residenti di Scarlino entrambe le tariffe sono dimezzate. «Invitiamo i bagnanti a rispettare le norme anti–contagio anche in spiaggia – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Travison –: quindi il distanziamento interpersonale di almeno un metro (nel caso non fosse possibile deve essere indossata la mascherina) e il divieto di assembramenti. In questo momento tutti dobbiamo fare la nostra parte per tutelare la salute nostra e degli altri: è fondamentale utilizzare il buon senso e adottare tutte le precauzioni del caso. Nei prossimi giorni presenteremo il Piano spiagge per l’estate 2020 formulato in base alle disposizioni del Governo e della Regione Toscana».