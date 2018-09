Al Museo di storia naturale la customer satisfaction è interattiva

Il Museo di storia naturale della Maremma segna un altro primato. La struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura è la prima in Toscana ad aver studiato, realizzato e messo in servizio un sistema di customer satisfaction completamente interattivo.

Accanto al tradizionale questionario cartaceo messo a disposizione dei visitatori per raccogliere opinioni, impressioni e suggerimenti in seguito alla propria visita, infatti, il Museo di storia naturale della Maremma mette a disposizione una postazione informatica. Non un semplice computer, però: a guidare tutte le operazioni, infatti, è l’animazione di una volpe che agisce in un touch screen da 22 pollici. La volpe dà il benvenuto e guida l’utente per tutto il percorso, una serie di domande che spaziano dalla fruizione della struttura fino alla possibilità di lasciare un commento. Il tutto in due lingue, italiano e inglese (in arrivo anche tedesco e francese).

«Siamo particolarmente orgogliosi – dice Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – del fatto che questo sistema di customer satisfaction sia completamente frutto del nostro lavoro e che la nostra struttura sia il primo museo in Toscana a poter offrire un servizio simile. La novità è stata accolta con molto favore da chi viene a visitare il museo: è più divertente e intuitivo, e possiamo registrare già un buon numero di accessi. A fine anno metteremo insieme le informazioni raccolte con i questionari cartacei e con il sistema computerizzato e potremo così mettere a punto un’indagine ancor più accurata che invieremo anche alla Regione Toscana».

E così il Museo di storia naturale della Maremma può vantare un altro primato e si conferma un’eccellenza assoluta nel panorama nazionale e internazionale: la struttura di Fondazione Grosseto Cultura, infatti, è il primo e unico museo in Italia a far parte dell’Ecsa, la European citizen science association, ente comunitario di riferimento per la scienza partecipata dai cittadini, disciplina che vede il Museo di storia naturale della Maremma tra i punti di riferimento nella comunità scientifica internazionale.