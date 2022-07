“Cuore Mediterraneo” fa tappa in Maremma: il Comune premiato per la raccolta differenziata

Far conoscere agli italiani le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento lungo le spiagge e nei porti delle principali località balneari: è questo il focus della campagna itinerante estiva “Cuore Mediterraneo” promossa da Ricrea, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio che fa parte del sistema Conai.

La quinta tappa del tour è stata sul litorale tirrenico: a Follonica l’inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti per conoscere le loro abitudini, invitandoli a scoprire i vantaggi di una corretta raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona sono infatti amici del mare e dell’ambiente. Inoltre, proteggono i cibi dagli agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, la qualità e le proprietà nutritive, per questo sono considerati casseforti ideali per custodire le migliori specialità alimentari mediterranee. Anche in vacanza perciò, gli imballaggi in acciaio devono essere conferiti nell’apposito contenitore, seguendo le regole del comune di villeggiatura.

Il consorzio Ricrea ha conferito alla città di Follonica uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Nel primo quadrimestre del 2022 sono state raccolte 17,26 tonnellate di imballaggi in acciaio: un aumento del 21,54% rispetto al 2021.

“Promuovere l’importanza di un corretto conferimento degli imballaggi in acciaio è una missione che non perdiamo mai di vista, nemmeno in estate. Da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito, l’acciaio è protagonista di una reale economia circolare – spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio Ricrea –. L’Italia rappresenta un’eccellenza europea nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e anche Follonica fa la sua parte grazie all’impegno sinergico del Comune, di Sei Toscana e di tutti i cittadini”.

“La questione ambientale sta molto a cuore alla nostra amministrazione e i risultati che otteniamo sono dovuti sia al grande lavoro istruttorio svolto dagli uffici che dai cittadini e dalle cittadine. I risultati sono il segno di un impegno collettivo. Questo impegno si declina in tanti progetti diversi: dalle pulizie delle spiagge e delle pinete, svolte insieme alle associazioni del territorio, fino ai progetti sperimentali, legati, ad esempio, alle nuove piste ciclabili in plastica riciclata”, afferma Andrea Benini, sindaco del Comune di Follonica.

“È scontato dire che è importante fare la raccolta differenziata tutto l’anno ma, visto che Follonica raggiunge le 10mila presenze durante il periodo estivo, in questi mesi l’attenzione è sicuramente doppia. Cerchiamo di migliorarci sempre anche a livello comunicativo e a questo proposito abbiamo coinvolto anche le agenzie immobiliari della nostra città, con le quali è stato sottoscritto un protocollo: a loro abbiamo consegnato tutto il materiale informativo necessario affinché anche le turiste e i turisti possano svolgere la raccolta differenziata nel migliore dei modi” afferma Mirjam Giorgieri, assessore alle politiche ambientali e della sostenibilità.

Oltre al Comune, Ricrea ha premiato Sei Toscana, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e della loro selezione per l’avvio al riciclo.

“Solo una raccolta differenziata di qualità apre la strada al riciclo e all’economia circolare – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Sei Toscana è impegnata sul territorio non solo nel mettere a disposizione dei cittadini servizi di raccolta efficienti, ma anche in attività di sensibilizzazione volte ad accrescere la ‘cultura ambientale’ di ognuno. Nel 2021 sono stati raccolti e avviati a riciclo, anche grazie a Ricrea, più di due milioni di chili di imballaggi in acciaio. Un risultato importante per il territorio che contiamo di incrementare grazie alle molteplici attività previste nel nostro nuovo piano industriale”.

In Italia nel 2021 sono state avviate al riciclo 390.000 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di circa 3 navi da crociera.

Maggiori informazioni su “Cuore Mediterraneo” e sulle attività di Alice sulle pagine social dedicate @CuoreMediterraneo.RICREA