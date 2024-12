“Souvenir From 2000”, tutto pronto per la festa di Capodanno: attenzione ai divieti

Follonica (Grosseto). Tutto pronto per “Souvenir From 2000“, la festa dedicata a sbloccare i ricordi migliori di ogni persona. Dai cartoni animati alle hit musicali, dai momenti sportivi epici ai film indimenticabili, questa serata è una celebrazione di tutto ciò che ha reso gli anni 2000 così speciali.

L’evento sarà accompagnato dai due DJ e direttori artistici del format, Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo, che mixeranno le hit più iconiche del decennio, trasformando la pista da ballo in una macchina del tempo musicale. Il tutto sarà accompagnato dal “dance show” delle ballerine Matilde Ranieri, Sara Carli, Giada De Cicco e dal VJ Show a cura di Mattia Fatabene e Mario Castiglione, con i momenti più significativi dell’inizio millennio.

L’ingresso all’evento è gratuito, l’accesso ai varchi sarà controllato e presidiato dagli steward, che saranno presenti anche all’interno dell’area della festa per il regolare svolgimento della stessa.

La serata avrà inizio alle 21.30 e durerà fino alle 2.00.

Di seguito, sono indicati i varchi di ingresso all’area dell’evento, che saranno attivi a partire dalle 21:

primo varco via Roma, angolo via Petrini;

secondo varco via Colombo, incrocio via Norma Pratelli;

terzo varco via Roma (ex Casello idraulico civico 45) – Negozio ottica civico 44;

quarto varco via Parri, incrocio via Albereta;

quinto varco via Amorotti, incrocio via Bicocchi;

sesto varco passaggio tra via Amorotti e via Albereta.

Ordinanze di Capodanno

Dalle 20.00 del 31 dicembre alle 4.00 del 1° gennaio è vietato entrare con bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro, con lattine, con bottiglie di plastica chiuse e piene e con confezioni di spray al peperoncino in via Amorotti/Bicocchi, via Roma/Petrini e via Roma (dopo il gazebo del bar Impero), via Roma/Colombo (dopo il gazebo del bar Flores) – via Parri/via Albereta e vicolo di collegamento fra via Albereta e via Amorotti; le zone saranno presidiate da personale idoneo e con un congruo numero come da piano di sicurezza, installando tutta la cartellonistica indicata negli elaborati grafici e nella relazione tecnica e nel piano di emergenza.

Per i titolari di tutti gli esercizi dell’area sopra indicata è inoltre vietato vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, lattine o bottiglie. Resta consentita la commercializzazione in bicchieri di plastica leggera o carta.

Dalle 18.00 del 31 dicembre fino alle 6.00 del primo gennaio è vietato utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi nelle vie del centro urbano di Follonica. Sono esclusi dal divieto solo gli articoli pirotecnici inoffensivi classificati F1.

Il controllo relativo può essere effettuato da tutte le forze di polizia che operano sul territorio. Il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, nel qual caso sarà avviata la procedura conseguente.