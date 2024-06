“Tracce della mia vita”: le opere di Markus Buhlmann in mostra alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 8 giugno, alle 18, alla galleria Spaziografico in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Tracce della mia vita“, di Markus Buhlmann.

La mostra

Markus Buhlmann è detto “Marco delle Colline” perché, partito dalle colline svizzere, è arrivato a quelle della Maremma, dove ha ritrovato la sua casa.

Questo percorso di vita è raccolto nella mostra antologica e biografica “Tracce della mia vita”, che, già dal nome, configura il suo contenuto.

Attraverso le opere l’artista ripercorre infatti i momenti più significativi della sua vita: di essi è rimasta traccia nelle forme, nei colori, nelle composizioni che via via ha realizzato, cambiando certamente linguaggio e tecniche, tuttavia esprimendo in ciascuna il proprio vissuto e la propria anima.

La mostra, curata da Gian Paolo Bonesini, sarà visitabile ad ingresso gratuito tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19, fino al 28 giugno.