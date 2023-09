“La cura della terra”: Francesca Della Giovampaola presenta il suo libro

Baccinello (Grosseto). C’è chi la vorrebbe definire Green Inluencer, visti i numeri da capogiro: un canale YouTube con 18 milioni di visualizzazioni nel solo 2022 e ben 500mila follower sui vari social network. Invece Francesca Della Giovampaola è una giornalista che ha scelto di diventare anche permacultrice e ortolana, attività con cui da ormai 10 anni sta coltivando un format per promuovere il suo progetto di divulgazione di buone pratiche ambientali e agricole: Bosco di Ogigia.

Venerdì 8 settembre, alle 18.30, Francesca Della Giovampaola arriva al Museo della miniera di Baccinello per presentare il libro che in 170 pagine condensa questo percorso di giornalismo militante: “La cura della terra”, uscito per Mondadori la scorsa primavera.

L’associazione Miniera di Baccinello, nata per approfondire e promuovere tutti i temi legati alla cura e alla cultura del territorio, segue da tempo gli autori che lavorano su nuovi modelli di informazione. Grazie al Bosco di Ogigia, per Francesca Della Giovampaola si tratterà anche di incontrare le numerose e numerosi fans che seguono il canale YouTube che cura insieme al videoreporter e video maker Filippo Bellantoni.

Il libro

Con “La cura della terra” si arriva a un risultato non comune: rendere alla portata di tutti quei temi e quegli studi solitamente venati da aloni di magia e mistero, dichiarati incomprensibili, velleitari e inutili o magari utilizzati per abbellire numerose operazioni di greenwashing. Permacultura, nicchie ecologiche, ecosistemi naturali, compost toilet, biodiversità, servizi ecosistemici e consumo di suolo. O addirittura foresta alimentare, agricoltura sintropica, linee di riforestazione, orto sinergico e orto biointensivo.

È la prima volta che una giornalista compie con tale successo questo percorso contrario, tornare dalla tv alla terra di quando era bambina. Dopo avere acquistato nella sua Montepulciano il terreno che diventa il Bosco di Ogigia, la palestra per raccontare una esperienza vera e in continuo divenire, Francesca stessa rischia di diventare Ogigia, come spiega in una delle sue seguitissime puntate.

Ogigia è l’isola su cui approda Ulisse in seguito a un naufragio nel lungo viaggio di ritorno dalla guerra di Troia, l’isola su cui viveva la bellissima Calipso in un tripudio naturalistico che Della Giovampaola definisce sul suo sito “un perfetto prototipo di food forest”.

Informazioni e prenotazioni: Sergio Fontani, cell. 392.2575245, e-mail associazioneminiera@gmail.com.